Republic Bank Anguilla SWIFT kod u Angvila

Glavni SWIFT kod za Republic Bank Anguilla u Angvila je RBNKAIAIXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Angvila i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Republic Bank Anguilla u Angvila, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje RBNKAIAIXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.