Banco de Comercio e Industria SWIFT kod u Angola

Glavni SWIFT kod za Banco de Comercio e Industria u Angola je BCIDAOLUXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Angola i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Banco de Comercio e Industria u Angola, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BCIDAOLUXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.