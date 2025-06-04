Banco Economico SWIFT kod u Angola

Glavni SWIFT kod za Banco Economico u Angola je BESCAOLUXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Angola i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Banco Economico u Angola, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BESCAOLUXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.