Glavni SWIFT kod za Autoritat Financera Andorrana u Andora je AFADADADXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Andora i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Autoritat Financera Andorrana u Andora, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje AFADADADXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.