Andbank SWIFT kod u Andora

Glavni SWIFT kod za Andbank u Andora je BACAADADXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Andora i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Andbank u Andora, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BACAADADXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.