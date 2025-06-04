Banque du Maghreb Arabe SWIFT kod u Alžir

Glavni SWIFT kod za Banque du Maghreb Arabe u Alžir je BMICDZALXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Alžir i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Banque du Maghreb Arabe u Alžir, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BMICDZALXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.