ProCredit Bank Albania SWIFT kod u Albanija

Glavni SWIFT kod za ProCredit Bank Albania u Albanija je FEFAALTRXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Albanija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s ProCredit Bank Albania u Albanija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje FEFAALTRXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.