Glavni SWIFT kod za OTP Bank Albania u Albanija je PUPPALTRXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Albanija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s OTP Bank Albania u Albanija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje PUPPALTRXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.