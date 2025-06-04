Banka Kombetare Tregtare SWIFT kod u Albanija

Glavni SWIFT kod za Banka Kombetare Tregtare u Albanija je NCBAALTXXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Albanija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Banka Kombetare Tregtare u Albanija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje NCBAALTXXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.