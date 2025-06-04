American Bank of Investments SWIFT kod u Albanija

Glavni SWIFT kod za American Bank of Investments u Albanija je EMPOALTRXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Albanija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s American Bank of Investments u Albanija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje EMPOALTRXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.