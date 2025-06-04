SWIFT kod je jedinstveni identifikator koji se koristi za prepoznavanje banaka i financijskih institucija diljem svijeta za međunarodne transfere novca. SWIFT je kratica za Društvo za svjetsku međubankarsku financijsku telekomunikaciju. Ovi kodovi pomažu u osiguravanju da se plaćanja usmjeravaju u ispravnu banku i zemlju. Tipični SWIFT kod dug je 8 ili 11 znakova i uključuje informacije o banci, zemlji, lokaciji, a ponekad i određenoj poslovnici.