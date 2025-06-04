Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) osnovana je kroz fuzije 1990-ih i sa sjedištem u Stuttgartu, LBBW je velika Landesbank koja služi Baden-Württembergu i drugim regijama. Pruža korporativno i financiranje nekretnina, kapitalna tržišta, trgovinske i izvozne usluge, upravljanje imovinom i služi kao središnja institucija za lokalne Sparkassen. Domaće poslovnice i međunarodni uredi podržavaju klijente srednjeg tržišta i velike klijente u ključnim industrijama.