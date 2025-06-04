Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, poznat kao BBVA, globalna je financijska grupa španjolskog podrijetla, poznata po svom vodstvu u digitalnoj transformaciji i korisničkom iskustvu. BBVA pruža sveobuhvatan paket bankarskih usluga, uključujući maloprodajno, korporativno i investicijsko bankarstvo, kao i upravljanje imovinom i osiguranje. Fokus banke na inovacije, održivost i financijsko obrazovanje osnažuje klijente da učinkovito upravljaju svojim financijama. S jakom međunarodnom prisutnošću, BBVA podržava prekogranične transakcije i nudi digitalne alate koji poboljšavaju pristupačnost i pogodnost za klijente širom svijeta, čineći je pouzdanim partnerom u evoluciji financijskog krajolika.