Osnovana u 17. stoljeću i sa sjedištem u Londonu, Barclays djeluje u maloprodajnom i poslovnom bankarstvu u Ujedinjenom Kraljevstvu uz globalnu korporativnu i investicijsku banku. U Ujedinjenom Kraljevstvu nudi račune, hipotekarne kredite, SME kredite, plaćanja i usluge bogatstva. Na međunarodnoj razini pruža tržišta, savjetovanje i financiranje, povezujući britanske klijente s globalnim kapitalom i trgovinskim koridorima.