Banque de Tunisie može naplatiti fiksnu naknadu za prijenos, naknadu temeljenu na postotku ili oboje, ovisno o vašoj metodi prijenosa i odredištu. Ove naknade - zajedno s tečajem - utječu na to koliko će vaš primatelj primiti. Naš alat to analizira tako da možete usporediti ukupni trošak s drugim opcijama poput Xe-a.