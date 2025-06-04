Tečaj za ABA Bank
Razmišljate o korištenju ABA Bank za međunarodni transfer novca? Usporedite tečajeve i naknade za ABA Bank kako biste otkrili svoje potencijalne uštede s Xe-om.
|Pružatelj usluga
|Tečaj
|Naknada za prijenos
|Primatelj dobiva
0.832400
|$0
€832.40Pošalji sada
Još nemamo tečajeve ABA Bank za ovaj valutni par, ali još uvijek možete usporediti ponudu ABA Bank s Xe-ovim tečajem uživo kako biste vidjeli potencijalne uštede. Provjerite uskoro, neprestano proširujemo svoje podatke kako bismo vam donijeli više tečajeva.
O nama ABA
Osnovana 1996. godine u Phnom Penhu, ABA (bivša Advanced Bank of Asia) služi pojedincima i poduzećima s računima, karticama, potrošačkim i SME kreditima, trgovinskim financiranjem, upravljanjem gotovinom i nagrađivanim mobilnim bankarstvom. Snažno upravljanje i regionalne veze podržavaju izvoznike, maloprodaju i rastuće poduzetnike.
Koliko dugo traje transfer novca u ABA Bank ?
Rokovi isporuke za međunarodne transfere s ABA Bank variraju ovisno o načinu plaćanja, vremenu transakcije i zemlji primatelja. Međunarodni bankovni transferi obično traju od 1 do 5 radnih dana. Čimbenici poput državnih praznika i sigurnosnih provjera također mogu utjecati na dostavu. Provjerite vrijeme zatvaranja za ABA Bank kako biste izbjegli kašnjenja.
Koje su naknade i troškovi za prijenos novca za ABA Bank?
Trošak međunarodnog transfera novca putem aplikacije ABA Bank ovisi o mnogim čimbenicima, uključujući iznos transfera i valutu odredišta. Obično veći transferi dolaze s nižim naknadama i boljim tečajevima. Provjerite tablicu za usporedbu kako biste usporedili naknade za ABA Bank s Xe.
Xe stručna podrška za globalni transfer 24/5
Često postavljana pitanja
Devizni tečajevi u ABA Bank mogu se značajno razlikovati od tečajeva specijaliziranih usluga prijenosa novca. Tradicionalne banke često dodaju maržu svojim kamatnim stopama, što znači da vaš primatelj može primiti manje. Pomoću naše tablice za usporedbu pogledajte kako se ABA Bank uspoređuje s Xe-om i drugim pružateljima usluga u stvarnom vremenu.
Usporedba usluge ABA Bank s drugim međunarodnim uslugama prijenosa novca pomaže vam da donosite pametnije financijske odluke. Male razlike u stopama i naknadama mogu dovesti do značajnih ušteda - posebno kod većih transfera. Naš alat za usporedbu olakšava pronalaženje najbolje vrijednosti za vaš specifični valutni par.
Devizni tečaj ABA Bank odnosi se na tečaj koji nude za pretvaranje jedne valute u drugu tijekom međunarodnog transfera novca. Ova stopa može uključivati maržu iznad srednje tržišne stope, što može smanjiti konačni iznos koji primatelj prima. Usporedite ABA Bank -ovu cijenu s Xe-ovim cijenama u stvarnom vremenu kako biste vidjeli razliku.
Mnoge banke i pružatelji usluga prijenosa novca, uključujući ABA Bank , mogu naplatiti naknadu za prijenos. To može biti fiksna naknada ili varirati ovisno o iznosu, odredištu ili načinu prijenosa. Naš alat za usporedbu jasno prikazuje naknade i tečajeve kako biste lako mogli vidjeti ukupni trošak.
Vrijeme transfera s ABA Bank ovisi o odredištu, valuti i načinu plaćanja. Mnogi transferi traju 1-5 radnih dana, iako mogu doći do kašnjenja zbog vremena obrade u banci ili dodatnih provjera. Nasuprot tome, Xe većinu transfera dovršava u roku od nekoliko minuta.
ABA Bank može nametnuti dnevna ograničenja ili zahtijevati osobne posjete za velike transfere. Xe podržava veće limite za online transfere, što vam daje veću fleksibilnost pri prebacivanju velikih iznosa - bez potrebe za dijeljenjem plaćanja ili odlaskom u poslovnicu.