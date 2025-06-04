Osnovana 1964. godine u Kairu kao zajedničko ulaganje između egipatskih i arapskih partnera, AAIB je univerzalna banka koja nudi maloprodajne, korporativne, investicijske i usluge trgovinskog financiranja. Služi pojedincima i poduzećima kroz podružnice u Egiptu i odabranim regionalnim središtima, kombinirajući lokalnu stručnost s prekograničnim mogućnostima i rastućim fokusom na održivost i upravljanje bogatstvom.