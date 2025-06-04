XE Currency Diagramme: CZK in UYU
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – CZK in UYU
Tschechische Krone zu Uruguayischer Peso
1 CZK = 0 UYU
31. Aug. 2025, 15:26 UTC - 31. Aug. 2025, 15:26 UTC
CZK/UYU schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Informationen zu Währungen
CZK - Tschechische Krone
Unsere Währungsrankings zeigen, dass CZK zu USD der beliebteste Wechselkurs für Tschechische Krone ist. Der Währungscode für Czech Koruny ist CZK. Das Währungssymbol ist Kč.More Tschechische Krone info
UYU - Uruguayischer Peso
Unsere Währungsrankings zeigen, dass UYU zu USD der beliebteste Wechselkurs für Uruguayischer Peso ist. Der Währungscode für Uruguayan Pesos ist UYU. Das Währungssymbol ist $U.More Uruguayischer Peso info
