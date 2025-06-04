- Home
Die weltweit vertrauenswürdigste Currency Data API
Mit 30+ Jahren FX- und Währungserfahrung bietet unsere Currency Data API Echtzeit-, genaue und zuverlässige Devisendaten für Hunderte weltweiter Währungen. Die eigenen Kurse von Xe stammen direkt von Finanzdatenanbietern und renommierten Banken.
Echtzeit-, genaue und zuverlässige Daten für 220+ Weltwährungen
Die Currency Data API von Xe ist mit über 100 hoch renommierten globalen Quellen integriert. Dies ermöglicht es uns, die genauesten und aktuellsten Daten bereitzustellen. Wir erkennen und filtern dynamisch alle Fehler heraus und stellen Ihnen eine Währungs-API und Daten zur Verfügung, auf die Sie sich verlassen können.
Einfache und schnelle Implementierung
Unsere Currency Data API ist für Entwickler konzipiert. Wir machen es einfach, sich in Ihre bestehende Software einzubinden. Sie erhalten SDKs für Java, NodeJS, PHP und Python.
Währungsumrechnungsinstrumente und -kurse
Erhalten Sie mehr als nur Live-Daten. XECD bietet historische Zinssätze, Monatsdurchschnitte, Währungsvolatilität und die Möglichkeit, eine anpassbare Marge bei den Kursen hinzuzufügen.
220+ Währungen, Metalle und Kryptowährungen
Unsere Currency Data API bietet Hunderte weltweiter Währungen, Edelmetalle, ausgewählte Kryptowährungen und genaue Zentralbankkurse.
Genaue, zuverlässige und aktuelle Tarife
Siehe aktualisierte Raten bis zu alle 60 Sekunden. Mit unserem Währungsmixer stellt Xe sicher, dass unsere Currency Data API die genauesten globalen Kurse bietet.
Eine leistungsstarke und skalierbare Currency Data API
Die Currency Data API von Xe wird von Tausenden von Unternehmen genutzt, von KMU bis hin zu Fortune-500-Unternehmen aus allen Branchen. Mit unserer FX-Währungsumwandler-API erhalten Sie garantierte Verfügbarkeit, skalierbare Volumina und Antworten innerhalb von Millisekunden. Integrieren Sie es einfach in Ihre aktuelle Software, einschließlich Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP und mehr.
Umfangreiche API-Dokumentation
Unsere detaillierte Dokumentation zur Währungs-API ist vollgepackt mit einfachen Anweisungen und Codebeispielen für eine einfache Implementierung.
Nicht-technischer Schnellstart-Leitfaden – Probeieren Sie unsere API mit Ihrer kostenlosen Testversion aus
Technische Spezifikation PDF – Leistungsstarke JSON-API für Entwickler entwickelt
Xe Currency Data Swagger – Zugriff auf das clientseitige und serverseitige SDK
Unser API GitHub Repository – Hol das Beste aus unserer Währungsdaten-API heraus
Sprache wählen
Die Currency Data API von Xe bietet vertrauenswürdige Wechselkurse für Ihre Geschäftsbedürfnisse. Wählen Sie die Häufigkeit der Rate-Updates und die Anzahl der API-Rate-Anfragen pro Monat aus.
Wenn die untenstehenden Pläne nicht Ihren Bedürfnissen entsprechen, kontaktieren Sie uns.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Arbeiten Sie mit uns zusammen
Wir suchen Softwareanbieter, IT-Dienstleister und Empfehlungspartner, die mit uns zusammenarbeiten und unsere API nutzen, um innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.
Die Partnerschaft mit Xe Currency Data bietet eine robuste Infrastruktur, eine gut dokumentierte API, Umverteilungsmöglichkeiten, Co-Branding und Empfehlungsprogramme.
ISVs
Unsere API ist eine großartige Lösung für unabhängige Softwareanbieter, die Wechselkursdaten in Produkte integrieren möchten. Nutzen Sie XECD, um auf aktuelle Raten, historische Daten und mehr zuzugreifen. Das verbessert Ihre Produkte und schafft Ihren Kunden mehr Mehrwert.
IT-Professionelle Dienstleistungen
XECD ist einfach zu bedienen, aber einige Unternehmen benötigen Unterstützung bei Integration, Anpassung und anderen technischen Aspekten. Durch eine Partnerschaft mit uns können Sie Ihren Kunden eine umfassende Lösung bieten, die unsere API und Ihre Expertise umfasst.
Verweise
Treten Sie unserem Empfehlungsprogramm bei, um zusätzliche Einnahmemöglichkeiten zu erhalten. Verdienen Sie eine Provision für jede erfolgreiche Empfehlung, die Sie uns senden. Wir bieten auch Co-Branding-Möglichkeiten an, mit denen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen unter Ihrer Marke bewerben können.
Integrieren Sie die Currency Data API von Xe
Bei Xe setzen wir uns dafür ein, qualitativ hochwertigen Support zu bieten. Wir freuen uns, ein Currency Data API-Paket an den einzigartigen Anwendungsfall Ihres Unternehmens anzupassen. Wenn Sie Interesse an einer Partnerschaft mit Xe haben, schreiben Sie uns gerne an.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere FAQ-Seite.
Xe sucht stets nach neuen Ideen, wie wir unsere global vertrauenswürdigen Währungsdaten teilen können. Brauchen Sie immer noch Hilfe? Rufen Sie uns an: +1 416 214-5606 – Option 1
Währungsdaten-API
Die Currency Data API von Xe ist ein entwicklerfreundliches Tool, das Echtzeit- und genaue Wechselkursdaten für 220+ Währungen aus über 100+ globalen Quellen liefert. Implementieren Sie XECD, um Zugang zu historischen Zinssätzen, monatlichen Durchschnitten und Währungsvolatilität zu erhalten.
Unsere Currency Data API ist eine API, auf die Sie sich verlassen können und die Kurse von über 100 Finanzquellen und Zentralbanken abzieht. Wir erkennen und filtern Fehler heraus und aktualisieren die Wechselkursdaten bis zu alle 60 Sekunden, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.
Zusätzliche Funktionen können je nach Paket variieren. Alle XECD-APIs haben:
Echtzeit- und historische Wechselkurse
Monatliche Durchschnittswerte
Währungsvolatilitätsdaten
Zeitrahmen-Abfragen
Anpassbare Margen- und Preisfunktionen
Um den Integrationsprozess für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, bietet Xe SDKs in Java, NodeJS, PHP und Python an. Wir stellen außerdem umfangreiche API-Dokumentationen bereit, wie einen nicht-technischen Schnellstart-Leitfaden, ein PDF für technische Spezifikationen und ein GitHub-Repository.
Die API von Xe ist skalierbar und kann mit Plattformen wie Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP und weiteren integriert werden. Je nach Ihrem Paket arbeitet die Currency Data API mit ERPs, CRMs und SaaS-Anwendungen.
Ja! Xe bietet eine kostenlose Testversion an, damit Sie die Fähigkeiten der API erkunden und sehen können, wie sie in Ihre Softwareumgebung passt. Probieren Sie es selbst aus, ohne Verpflichtung, bevor Sie ein Paket auswählen.