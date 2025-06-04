- Home
Vereinfachen Sie die Zahlungen auf Ihrer Plattform
Nutzen Sie die Kraft von Xe in Ihrer Plattform, um die Zahlungsabwicklung Ihres Unternehmens durch unsere flexible Zahlungs-API, integrierte ERP-Lösungen und weltweit renommierte Währungsdatentools zu vereinfachen.
Vereinfachte globale Zahlungen
Liefern Sie nahtlose, grenzüberschreitende Zahlungen innerhalb der Customer Journey. Mit unserer modernen und flexiblen API können Sie die globalen Zahlungen von Xe direkt in jede Plattform integrieren, auf die Ihr Finanzteam angewiesen ist, sodass Sie Lieferanten und Mitarbeiter mit einem Klick bezahlen können.
Nahtloser Zahlungsprozess
Xe ermöglicht einen nahtlosen, sicheren Zahlungsablauf innerhalb Ihrer eigenen Plattform. Keine Dateiexporte mehr oder das Einloggen in externe Portale. Und da es für Unternehmen entwickelt wurde, verfügt es über intelligente Funktionen wie integrierte Validierung und Compliance-Prüfungen, die Fehler erkennen, bevor sie Kosten verursachen.
Erweiterte Daten und Berichterstattung
Automatisieren Sie die Berichterstattung, verbessern Sie die Genauigkeit und entfernen Sie manuelle Arbeit aus Ihren Finanzsystemen mit den globalen Zahlungen und den Live-Währungsdatenfeeds von Xe, die in Ihre Plattform eingebettet sind.
Why businesses choose Xe
Keine klobigen Portale mehr
Ersetzen Sie veraltete, umständliche Portale durch eine saubere, intuitive Benutzeroberfläche, bei der alles, was Sie brauchen, an einem Ort findet.
Vertrauen in jede Transaktion
Ihre Gelder werden durch regulierte Schutzmaßnahmen, erstklassige Finanzpartner und Unternehmenssicherheiten geschützt, sodass Sie Geld mit Sicherheit bewegen können.
Gestützt auf Stärke und Stabilität
Xe ist Teil von Euronet, einem an der NASDAQ notierten Investment-Grade-Unternehmen, das auf Bankqualitätssicherheit, Compliance und Corporate Governance basiert.
Unterstützung beim Aufbau und darüber hinaus
Xe bietet Ihnen Zugang zu spezialisiertem technischem Support und Experten für Zahlungen, sodass Sie schnell eingerichtet werden und Probleme jederzeit problemlos lösen können.
Lösungen für globale Unternehmen entwickelt
Buchhaltungsplattformen
Xe integriert sich nahtlos in führende Buchhaltungs- und ERP-Systeme wie Microsoft Dynamics 365 und Sage Intacct und bietet den Nutzern integrierten Zugang zu globalen Zahlungen aus den bereits genutzten Tools. Und mit unserer flexiblen API kann jede Kreditorenplattform das gleiche optimierte Erlebnis bieten. Keine Dateiexporte, keine Portale, nur schnelle, nahtlose und sichere Zahlungen.
Ressourcen
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres Xe nutzen, um globale Zahlungen zu vereinfachen.
Lass uns reden.
Egal, ob Sie Zahlungen in Ihre Plattform einbetten, Ihre FX-Daten und -Berichte verbessern möchten oder einfach Wege finden, Ihren Zahlungsprozess zu vereinfachen – wir sind für Sie da. Kontaktieren Sie unser Team, um das Gespräch zu beginnen.