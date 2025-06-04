  1. Home
  2. Xe Business Webinare für globale Zahlungslösungen – Xe

ERP-Zahlungs-Webinare

Lernen Sie, die Kreditorenbuchhaltung mit eingebetteten Zahlungsfunktionen und FX-Lösungen für ERP zu optimieren.

R.I.P. bank transfer files. Hello, embedded payments.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Entdecken Sie die Kraft eingebetteter Zahlungen

Erfahren Sie, wie Sie Lieferantenzahlungen in Microsoft Dynamics 365 Business Central mit Xes integrierter Zahlungslösung optimieren können. Optimieren Sie Arbeitsabläufe, profitieren Sie von Echtzeit-Bankvalidierung und nutzen Sie automatisierte Berichterstattung zur Effizienzsteigerung.

On-Demand ansehen
Automate your invoice process and payments

Microsoft Dynamics 365 Finance

Automatisieren Sie Ihren Rechnungsprozess und Ihre Zahlungen

Entdecken Sie, wie Sie die Rechnungsbearbeitung mit OCR automatisieren und die Zahlungen dann alles innerhalb von Dynamics 365 Finance abwickeln. Sehen Sie sich Live-Demos von Xe- und Microsoft-Experten an, die Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Kreditoren-Workflow optimieren.

On-Demand ansehen
ERP Integrations with Xe

Möchten Sie unsere ERP-Lösung in Aktion sehen?

Optimieren Sie Ihre Abläufe und vereinfachen Sie globale Zahlungen mit der ERP-Lösung von Xe. Erleben Sie aus erster Hand, wie nahtlos unsere eingebettete Zahlungstechnologie in Ihr ERP-System integriert ist, was die Effizienz steigert und Ihnen Zeit spart. Bereit, Ihr Unternehmen zu transformieren?