SWIFT-Codes ermöglichen Banken eine sichere und präzise Kommunikation bei internationalen Geldüberweisungen. Bei Auslandsüberweisungen verwendet Ihre Bank den SWIFT-Code des Empfängers, um die Empfängerbank und deren Standort zu identifizieren. Jeder Code besteht aus:

einer Bankleitzahl (4 Buchstaben),

einem Ländercode (2 Buchstaben),

einem Standortcode (2 Buchstaben oder Ziffern) und

einem optionalen Filialcode (3 Zeichen).

Dieses globale System gewährleistet die effiziente und sichere Weiterleitung Ihrer Zahlung an das richtige Ziel.