Die Verwendung des falschen SWIFT-Codes kann zu Verzögerungen, Ablehnungen oder in manchen Fällen zur Überweisung an das falsche Finanzinstitut führen. Wird die Zahlung abgelehnt, kann sie, oft mit zusätzlichen Gebühren, an den Absender zurückgeschickt werden. Geht das Geld bei der falschen Bank ein, kann die Rückholung zeitaufwändig sein und Rückforderungsgebühren verursachen. Überprüfen Sie den SWIFT-Code immer mit Ihrer Bank oder dem Empfänger, bevor Sie eine Überweisung bestätigen, insbesondere bei großen oder dringenden Zahlungen.