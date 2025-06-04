Suchen Sie nach dem SWIFT-Code Ihrer Bank
Was ist ein SWIFT/BIC-Code?
Ein SWIFT-Code, auch BIC genannt, ist eine internationale Bankkennung, die sicherstellt, dass Ihr Geld beim grenzüberschreitenden Senden oder Empfangen an der richtigen Adresse ankommt. Er teilt den Banken genau mit, welches Finanzinstitut an der Überweisung beteiligt ist, und trägt so zur sicheren und korrekten Übermittlung internationaler Zahlungen bei.
Warum brauche ich einen SWIFT/BIC-Code?
Beim Senden oder Empfangen internationaler Überweisungen benötigen Sie in der Regel einen SWIFT/BIC-Code. Dieser hilft dabei, das richtige Finanzinstitut zu identifizieren und die Zahlung sicher weiterzuleiten. Allerdings ist nicht für alle internationalen Überweisungen ein SWIFT/BIC-Code erforderlich. Manche Länder oder Zahlungsmethoden verwenden Alternativen wie IBANs, Routing-Nummern oder nationale Clearing-Codes.
Hat meine Bank mehr als einen SWIFT-Code?
Viele Banken, insbesondere Großbanken mit Filialen in verschiedenen Städten, verfügen über mehrere SWIFT-Codes. Manche Banken verwenden einen einzigen globalen SWIFT-Code, während andere bestimmten Filialen eindeutige Codes zuweisen, um die Weiterleitung internationaler Zahlungen zu vereinfachen.
Häufig gestellte Fragen
Ein SWIFT-Code dient zur Identifizierung einer bestimmten Bank oder eines Finanzinstituts beim grenzüberschreitenden Senden oder Empfangen von Geld. Er fungiert als internationale Adresse Ihrer Bank und trägt dazu bei, Ihre Überweisung sicher und präzise durch das globale Bankensystem zu leiten. Obwohl nicht jede Überweisungsmethode oder jedes Land einen SWIFT-Code erfordert, ist er bei herkömmlichen Banküberweisungen häufig erforderlich. Die Angabe des korrekten SWIFT-Codes verringert das Risiko von Verzögerungen, Ablehnungen oder Fehlleitungen.
Das hängt von der Bank ab. Manche Banken verwenden einen einheitlichen globalen SWIFT-Code für alle Filialen, während andere bestimmten Filialen oder Abteilungen – insbesondere in Großstädten oder für Geschäfts- und Firmenkonten – eindeutige Codes zuweisen. Wenn Ihre Filiale über einen eigenen SWIFT-Code verfügt, verwenden Sie diesen am besten, da dies die Bearbeitung beschleunigen und die Nachverfolgungsgenauigkeit verbessern kann. Andernfalls ist der SWIFT-Code der Bankzentrale in der Regel eine zuverlässige Alternative.
Sie können den SWIFT-Code Ihrer Filiale auf verschiedene Weise herausfinden:
Suchtools wie das auf dieser Seite
Online-Banking-Plattformen, auf denen in der Regel internationale Überweisungsdetails verfügbar sind
Kontoauszüge oder offizielle Korrespondenz
Kundensupport in Ihrer Filiale oder über die zentrale Hotline der Bank. Wenn Ihre Filiale keinen eindeutigen SWIFT-Code hat, kann Ihre Bank Sie anweisen, stattdessen einen allgemeinen Code oder den Code der Zentrale zu verwenden.
Die Verwendung des falschen SWIFT-Codes kann zu Verzögerungen, Ablehnungen oder in manchen Fällen zur Überweisung an das falsche Finanzinstitut führen. Wird die Zahlung abgelehnt, kann sie, oft mit zusätzlichen Gebühren, an den Absender zurückgeschickt werden. Geht das Geld bei der falschen Bank ein, kann die Rückholung zeitaufwändig sein und Rückforderungsgebühren verursachen. Überprüfen Sie den SWIFT-Code immer mit Ihrer Bank oder dem Empfänger, bevor Sie eine Überweisung bestätigen, insbesondere bei großen oder dringenden Zahlungen.
Ein Standard-SWIFT-Code ist entweder 8 oder 11 Zeichen lang und folgt folgendem Aufbau:
Bankleitzahl (4 Buchstaben): Identifiziert die Bank.
Ländercode (2 Buchstaben): Gibt das Land an, in dem sich die Bank befindet.
Standortcode (2 Buchstaben): Gibt die Stadt oder Region an.
Filialcode (3 Buchstaben, optional): Identifiziert eine bestimmte Filiale.
Ist der Code nur 8 Zeichen lang, bezieht er sich typischerweise auf die Hauptniederlassung der Bank.
