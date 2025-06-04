- Home
ERP-Integration nahtlos gestaltet
ERP-Integration für globale Zahlungen
Verabschieden Sie sich davon, mehrere Plattformen zu jonglieren, um Ihre inländischen und grenzüberschreitenden Zahlungen durchzuführen. Unsere einfache Plattform ermöglicht es Ihnen, schnelle globale Zahlungen in 190+ Länder in 130+ Währungen zu senden. Verwalten Sie Ihre FX-Exposition und -Bedürfnisse direkt aus Ihrem ERP-System.
Einfache Integration
Unsere ERP-Lösung ermöglicht es Ihnen, Mitarbeiter- und Lieferantenausgaben weltweit zu verwalten, zu verfolgen und zu bezahlen. Lassen Sie Dateiübertragungen und manuelle Buchhaltungsbuchungen in der Vergangenheit, da Xe Ihren Buchhaltungsprozess optimiert.
Echtzeit-FX-Tracking
Mit der Echtzeit-Abstimmung Ihrer Kreditorenbuchhaltung war Ihre Gewinn-/Verlustberichterstattung noch nie einfacher oder genauer. Außerdem wird jede über Xe durchgeführte Zahlung synchronisiert und veröffentlicht für die Echtzeit-Abstimmung – alles wird also dort erfasst, wo es wirklich zählt.
Die Kraft der Daten
Erfassen Sie Echtzeit-Wechselkurse zum Zeitpunkt der Transaktion und nutzen Sie sofortige Gewinn-/Verlustanalysen, um Ihr FX-Risiko im Blick zu behalten, und haben Sie das Vertrauen, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen, bevor Sie die Transaktion ausführen.
Die vertrauenswürdige globale Quelle für alles rund um Währungen
Mit 30 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung genauer Währungsdaten und der Verarbeitung grenzüberschreitender Geschäftszahlungen ist Xe weltweit führend im Bereich internationaler Zahlungen.
Expertise im Bereich Währungsumtausch und ERP
Mit über 14,5 Milliarden US-Dollar+, die 2021 grenzüberschreitend umgesetzt wurden, verfügen wir über das Wissen und die Expertise, um Ihr einzigartiges Unternehmen zu unterstützen.
Schnelle und sichere Geschäftszahlungen
Die blitzschnellen Zahlungsnetzwerkkanäle von Xe haben Verbindungen zu über 200+ Ländern weltweit.
Millionen vertrauen ihnen bei Währungsdaten
Mit 280 Millionen+ Besuchern bei Xe sind wir die weltweit vertrauenswürdige Autorität für Währungsdaten und globale Zahlungen.
Tausende Unternehmen nutzen Xe
Wir bieten Expertise für über 18.000 globale Unternehmensnutzer, um ihnen zu helfen, ihre einzigartigen Geschäftsziele zu erreichen.
Warum Xe für dein Geschäft verwenden?
Mit über 30 Jahren Erfahrung im Währungsbereich, transparenten Kursen und einer effizienten Online-Plattform ermöglichen wir Ihnen die einfache Verwaltung und Versendung internationaler Geldtransfers.
Wir sind die Währungsbehörde
Es gibt einen Grund, warum jedes Jahr 280+ Millionen Menschen Xe besuchen. Wir bieten genaue Kurse und einfache FX-Lösungen mit jahrzehntelanger Erfahrung.
Sicherheit und Schutz
Als Teil der Euronet-Familie vertrauen unsere Kunden darauf, dass wir jährlich 115+ Milliarden Dollar an globalen Geschäften abwickeln. Ihre Sicherheit hat für uns Priorität.
Wettbewerbsfähige Preise
Unser Team verfolgt den Markt rund um die Uhr für Sie. Nutzen Sie unseren Wechselkursrechner und erhalten Sie Updates, sobald Ihre Zielkurse erreicht sind.
Keine überraschenden Gebühren
Wir betrachten es als unsere Basis, Ihre Versicherung zu schützen. Triff fundierte Entscheidungen ohne Mindestübertragungsbetrag und nahezu ohne Gebühren.
Interessieren Sie sich für Xes ERP-Geschäftslösungen?
Unser erfahrenes Team ist bereit, die einzigartigen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zu besprechen. Wenn Sie Interesse an einer Partnerschaft mit Xe haben, schreiben Sie uns gerne an. Einer unserer internationalen Wirtschaftsexperten hilft Ihnen gerne weiter.
Starten Sie als Partner mit Xe (ERP)
Teilen Sie Ihr Interesse daran, Unternehmenspartner mit Xe zu werden, und wir passen eine Lösung für Ihre Geschäftsbedürfnisse an. Füllen Sie das untenstehende Formular aus, und unser Partnerschaftsteam wird Sie in Kürze kontaktieren.
Fragen zu den ERP-Integrationen von Xe
Die ERP-Lösung von Xe hilft Unternehmen, internationale Zahlungen direkt von ihrer ERP-Plattform aus zu verwalten. Automatisierung globaler Transaktionen, Kreditorenbuchhaltung und Abstimmungsaufgaben in 190+ Ländern und 130+ Währungen.
Xe integriert sich derzeit mit beliebten ERP-Plattformen wie Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance und Sage Intacct.
Xe hilft Ihrem Unternehmen, die Notwendigkeit mehrerer Plattformen oder manueller Dateiübertragungen zu eliminieren. Erhalten Sie Zugang zu Echtzeit-FX-Tracking, Gewinn-/Verlustberichterstattung und erhöhter Effizienz mit unseren ERP-Lösungen.
Die ERP-Integrationen von Xe vereinfachen und optimieren die Abläufe Ihres Unternehmens, wie das Nachverfolgen globaler Ausgaben, Gewinn-/Verlustberichterstattung und das Hochladen von Dateien.
Vereinfachte Kreditorenprozesse
Live-Transaktionsverfolgung
Reduzierung der manuellen Dateneingabe
Verbessertes FX-Risikomanagement