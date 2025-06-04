  1. Home
ERP-Kundengeschichten

Sehen Sie, wie Kunden ihre Herausforderungen gelöst und Zeit gespart haben, mit den integrierten Zahlungslösungen von Xe für ERPs.

Ultrasource - D365 Finance

Entdecken Sie, wie UltraSource, ein in Kansas ansässiger Gerätelieferant, seinen Kreditorenbuchhaltungsprozess transformiert hat, indem es Xe Global Business Payments in Microsoft Dynamics 365 Finance integriert hat. Diese Automatisierung eliminierte manuelle Aufgaben, vereinfachte die Zahlungen der Anbieter und ermöglichte es dem Unternehmen, sich auf strategisches Wachstum zu konzentrieren – alles unter der Leitung ihres fortschrittlichen CFO Rob Mogren.

Hansen – D365 Finance

Hansen Technologies, ein globaler Softwareanbieter, verbesserte seinen Kreditorenbuchhaltungsprozess durch die Integration der Zahlungslösung von Xe.com in Microsoft Dynamics 365 Finance. Diese Automatisierung optimierte sowohl nationale als auch internationale Zahlungen, reduzierte manuelle Fehler und steigerte die operative Effizienz, sodass CFO Richard English und sein Team Zahlungen sicher innerhalb ihres ERP-Systems verwalten konnten.

Atlas Pearls – D365 Business Central

Atlas Pearls, ein bedeutender Hersteller von Südsee-Perlen, modernisierte seine Kreditorenbuchhaltung mit Xe Global Business Payments, das in Microsoft Dynamics 365 Business Central integriert ist. Unter der Leitung der Finanzleiterin Rebecca McKeating verbesserte die Automatisierung die Zahlungseffizienz, ersetzte manuelle Arbeitsabläufe und ermöglichte es dem Unternehmen, Wachstum und Innovation zu priorisieren.

