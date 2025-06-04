Entdecken Sie, wie UltraSource, ein in Kansas ansässiger Gerätelieferant, seinen Kreditorenbuchhaltungsprozess transformiert hat, indem es Xe Global Business Payments in Microsoft Dynamics 365 Finance integriert hat. Diese Automatisierung eliminierte manuelle Aufgaben, vereinfachte die Zahlungen der Anbieter und ermöglichte es dem Unternehmen, sich auf strategisches Wachstum zu konzentrieren – alles unter der Leitung ihres fortschrittlichen CFO Rob Mogren.