ERP-Kundengeschichten
Sehen Sie, wie Kunden ihre Herausforderungen gelöst und Zeit gespart haben, mit den integrierten Zahlungslösungen von Xe für ERPs.
Ultrasource – Microsoft Dynamics 365 Finanzen
Entdecken Sie, wie UltraSource, ein in Kansas ansässiger Gerätelieferant, seinen Kreditorenbuchhaltungsprozess transformiert hat, indem es Xe Global Business Payments in Microsoft Dynamics 365 Finance integriert hat. Diese Automatisierung eliminierte manuelle Aufgaben, vereinfachte die Zahlungen der Anbieter und ermöglichte es dem Unternehmen, sich auf strategisches Wachstum zu konzentrieren – alles unter der Leitung ihres fortschrittlichen CFO Rob Mogren.
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finanzen
Hansen Technologies, ein globaler Softwareanbieter, verbesserte seinen Kreditorenbuchhaltungsprozess durch die Integration der Zahlungslösung von Xe.com in Microsoft Dynamics 365 Finance. Diese Automatisierung optimierte sowohl nationale als auch internationale Zahlungen, reduzierte manuelle Fehler und steigerte die operative Effizienz, sodass CFO Richard English und sein Team Zahlungen sicher innerhalb ihres ERP-Systems verwalten konnten.
Atlas Pearls – D365 Business Central
Atlas Pearls, ein bedeutender Hersteller von Südsee-Perlen, modernisierte seine Kreditorenbuchhaltung mit Xe Global Business Payments, das in Microsoft Dynamics 365 Business Central integriert ist. Unter der Leitung der Finanzleiterin Rebecca McKeating verbesserte die Automatisierung die Zahlungseffizienz, ersetzte manuelle Arbeitsabläufe und ermöglichte es dem Unternehmen, Wachstum und Innovation zu priorisieren.
Möchten Sie unsere ERP-Lösung in Aktion sehen?
Optimieren Sie Ihre Abläufe und vereinfachen Sie globale Zahlungen mit der ERP-Lösung von Xe. Erleben Sie aus erster Hand, wie nahtlos unsere eingebettete Zahlungstechnologie in Ihr ERP-System integriert ist, was die Effizienz steigert und Ihnen Zeit spart. Bereit, Ihr Unternehmen zu transformieren?