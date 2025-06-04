- Home
- Zahlungs-API für Unternehmen und internationale Zahlungsabwicklung – Xe
Stärkung von Unternehmen jeder Größe
Eine Zahlungs-API für globale Transaktionen
Integrieren Sie Xe's Payments API direkt in Ihre Plattform für sichere und effiziente internationale Zahlungen. Als führende Zahlungs-API-Lösung für Unternehmen vereinfacht unsere API grenzüberschreitende Transaktionen und spart Ihnen Zeit und Geld.
Vertrauen bei globalen Branchenführern
Schließen Sie sich Unternehmen weltweit an, die auf Xe für sichere, schnelle und zuverlässige Geldtransfers angewiesen sind.
Geld in 220+ Länder mit der API von Xe senden
Wir helfen Unternehmen jeder Größe, ihre Ziele zu erreichen, indem wir internationale Zahlungen vereinfachen. Durch die direkte Integration der Payments API von Xe in Ihre Plattform können Sie Zahlungen in über 220 Länder senden, Bankgebühren sparen und von wettbewerbsfähigen Wechselkursen profitieren.
Für Ihre Kunden und Partner ist es eine ausgezeichnete Möglichkeit, den Umsatz zu steigern, indem internationale Zahlungsoptionen auf Ihrer Plattform angeboten werden.
Einfache Integration für Entwickler
Wir stellen die Werkzeuge und Ressourcen bereit, um es Ihrem Team einfach zu machen, die Xe Payments API zu integrieren.
Sandbox-Umgebung
Unsere Sandbox-Umgebung ermöglicht es Ihnen, Integrationen zu testen, ohne Live-Daten oder Banksysteme zu beeinträchtigen.
Entwickler-API-Dokumente
Unsere API-Dokumente enthalten leicht verständliche Anweisungen und Codebeispiele, um die Implementierung der Entwickler zu optimieren.
Kundensupport
Sobald Sie eingerichtet sind, weisen wir Ihnen einen Account Manager zu, der Ihnen bei allen Fragen hilft.
Fintech-, E-Commerce- und Reisebranchen
Vorteile von Zahlungs-APIs für Ihr Unternehmen
Geld in 220+ Länder senden: Ermöglichen Sie globale Zahlungen direkt von Ihrer Plattform aus und bieten Ihnen und Ihren Kunden Komfort.
Nahtlose Integration: Integrieren Sie unsere Zahlungs-API ganz einfach in Ihre Plattform, um Lösungen zu entwickeln, die Ihre Kunden dazu bringen, zurückzukehren.
Wettbewerbsfähige Wechselkurse: Nutzen Sie unsere wettbewerbsfähigen Tarife, um Fonds umzuwandeln, wann immer Ihr Unternehmen sie benötigt.
Zusätzliche Einnahmen: Erschließen Sie Möglichkeiten mit internationalen Zahlungsoptionen.
Eine leistungsstarke API, die Ihre Zahlungen automatisiert
Genaue Transaktionen: Halten Sie Ihre Kunden zufrieden mit schnellen, sicheren und fehlerfreien Transaktionen, die die Risiken manueller Handhabung eliminieren.
Rechnungsautomatisierung: Vereinfachen Sie das Rechnungsmanagement im Ausland durch automatisierte Erstellung, Versand, Zahlungsabwicklung und Nachverfolgung.
Direkte Bankauszahlungen: Überweisen Sie Geld direkt auf die Bankkonten Ihres Lieferanten für schnelle, unkomplizierte Geschäftszahlungen.
Wie man mit der Payments API anfängt
Vereinfachen Sie Ihre globalen Zahlungsprozesse in vier einfachen Schritten:
Konto erstellen
Kontaktieren Sie uns, um Ihr Xe Sandbox-Konto einzurichten und unsere verschiedenen Lösungen zu prüfen.
Testen und integrieren
Nutzen Sie unsere umfangreichen Dokumente, um die Payments API direkt in Ihre Produkte zu testen und zu integrieren.
Verifizieren und live gehen
Überprüfe deine Integration, um sicherzugehen, dass sie reibungslos funktioniert und du startbereit bist!
Zahlungsabwicklung
Sobald wir online sind, automatisiert unsere API Transaktionen, spart Ihnen Zeit und reduziert die manuelle Arbeitsbelastung.
Entwickelt für Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit
Entdecken Sie, warum Xe's Payments API die beste Wahl für Ihre globalen Geschäftsübertragungen ist:
Skalierbar
Unser RESTful API-Design unterstützt effiziente Entwicklung, Tests und Skalierung, während Ihr Unternehmen wächst.
Sicher
Branchenführende Verschlüsselungs- und Sicherheitspraktiken sorgen dafür, dass Ihre Transaktionen und Daten geschützt sind.
Zuverlässig
Gestützt auf 30+ Jahre Erfahrung im Bereich internationaler Zahlungen liefert Xe genaue, zuverlässige und zuverlässige Ergebnisse.
Kontaktieren Sie unsere API-Experten
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu besprechen. Mit der Payments API von Xe können Sie die globale Zahlungsabwicklung optimieren, Kosten senken und Ihren Kunden ein nahtloses Erlebnis bieten.
Fragen zu Payments API
Die Payments API von Xe hilft Unternehmen, internationale Zahlungsfunktionen direkt in ihre eigene Plattform zu integrieren. Es ermöglicht Ihnen und Ihren Kunden, globale Echtzeittransaktionen mit wettbewerbsfähigen Wechselkursen und zuverlässiger Abwicklung durchzuführen.
Ja Um den Integrationsprozess zu vereinfachen, stellen wir Werkzeuge und Ressourcen bereit, wie:
Vollständige API-Dokumentation mit Codebeispielen
Eine Sandbox-Umgebung für sichere Tests
Support für dedizierte Account Manager
Um die Payments API von Xe zu integrieren, befolgen Sie diese vier einfachen Schritte:
Erstelle ein Xe-Konto und fordere Sandbox-Zugriff an.
Nutzen Sie die Dokumentation, um die API zu testen und zu integrieren.
Vollständige Verifizierung und Live-Version.
Beginnen Sie mit der Abwicklung automatisierter globaler Zahlungen!
Die Zahlungs-API ist darauf ausgelegt, mit Ihrem Unternehmen zu skalieren, während es wächst. Egal, ob Sie ein Start-up oder ein Unternehmen sind, die Payments API unterstützt Transaktionen mit hohem Volumen, ohne ihre Leistung zu beeinträchtigen.
Ja. Die Payments API von Xe unterstützt Rechnungsautomatisierung, sodass Sie Rechnungen effizient erstellen, senden, bearbeiten und verfolgen können – alles innerhalb Ihres Systems.
Um mit jemandem über die Preise zu sprechen, kontaktieren Sie uns , um zu besprechen, wie wir Ihre Bedürfnisse am besten unterstützen können. Ein Xe-Teammitglied wird sich bei Ihnen melden, um den Plan zu finden, der mit Ihren Geschäftszielen übereinstimmt.
Für Hilfe bei der Integration wenden Sie sich an Ihren eigenen Account Manager. Sie können Ihnen spezialisierte Hilfe beim Einrichten oder bei weiteren Fragen bieten.