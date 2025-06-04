SWIFT/BIC-koder i Sierra Leone
Find den rigtige SWIFT/BIC-kode til din bank. Søg efter banknavn og by, eller vælg blandt populære banker i Sierra Leone.
Har du brug for at finde SWIFT-koden til din bank i Sierra Leone?
Brug for en SWIFT/BIC-kode for at sende eller modtage en international bankoverførsel i Sierra Leone? Brug vores oversigt til at finde den korrekte SWIFT-kode til din bank og specifikke filial. Uanset om du overfører penge til Sierra Leone eller sender penge til udlandet, er det vigtigt at have den rigtige SWIFT-kode for at sikre pålidelige overførsler.
Ofte stillede spørgsmål
En SWIFT-kode – også kendt som en BIC (Bank Identifier Code) – er en international standard til identifikation af banker og finansielle institutioner. Du skal bruge den korrekte SWIFT-kode i Sierra Leone for at sende eller modtage internationale bankoverførsler præcist og sikkert.
Du kan finde den korrekte SWIFT-kode til din bank i Sierra Leone ved at søge på denne side efter dit banknavn, din by eller din filial. Du kan også tjekke dit bankudtog eller kontakte din lokale filial.
Nogle banker i Sierra Leone bruger en enkelt SWIFT-kode til alle filialer, mens andre har filialspecifikke koder. Det er bedst at bekræfte med din bank for at undgå forsinkelser eller fejl i din internationale overførsel.
Brug af den forkerte SWIFT-kode til en bank i Sierra Leone kan resultere i, at din betaling bliver forsinket, afvist eller sendt til den forkerte konto. Dobbelttjek altid koden med din bank, før du overfører penge.
Nej, en SWIFT-kode identificerer banken, mens et IBAN (International Bank Account Number) identificerer den enkelte konto. Ikke alle banker i Sierra Leone bruger IBAN-numre, men begge kan være påkrævet for visse overførsler, især i Europa eller Mellemøsten.
Du kan validere SWIFT-koder i Sierra Leone ved at:
Tjek med din bank
Søgning i online SWIFT-kataloger (som denne)
Leder du efter koden på din kontoudtog?
Ansvarsfraskrivelse
SWIFT-koderne, banknavnene, adresserne og andre relaterede oplysninger på denne side er kun til generelle informationsformål. Selvom vi bestræber os på at sikre nøjagtighed, garanterer Xe ikke, at oplysningerne er fuldstændige, aktuelle eller fejlfri. Detaljerne kan ændres uden varsel og afspejler muligvis ikke de seneste data fra de respektive finansielle institutioner.
Xe afgiver ingen erklæringer vedrørende den juridiske status, lovgivningsmæssige status eller operationelle integritet for nogen bank, finansiel institution eller formidler, der er anført. Vi hverken godkender eller verificerer legitimiteten af nogen af de inkluderede enheder, og vi påtager os heller intet ansvar for din brug af de givne oplysninger.
Enhver økonomisk transaktion eller beslutning, der foretages baseret på disse oplysninger, sker på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tab, forsinkelser eller skader som følge af tillid til dataene eller for nogen form for samhandling med tredjeparter, hvis oplysninger vises på dette websted.
Vi anbefaler, at du uafhængigt verificerer alle detaljer med den relevante finansielle institution, før du påbegynder nogen transaktion.
Denne ansvarsfraskrivelse findes kun på engelsk og er ikke blevet oversat. Selvom resten af denne side muligvis vises på dit valgte sprog, forbliver den juridiske ansvarsfraskrivelse på engelsk for at bevare dens nøjagtighed og hensigt.