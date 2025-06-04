Caye International SWIFT-kode i Belize

For at finde den korrekte SWIFT-kode til din specifikke Caye International -filial har du et par muligheder:

Brug vores SWIFT-kodefinder til filialer – den nemmeste måde at tjekke, om din filial har en unik SWIFT-kode, eller om du skal bruge hovedkontorets kode ( CAYEBZBZXXX ).

Log ind på din Caye International netbankplatform, og gennemgå instruktionerne for bankoverførsel.

Kontakt din lokale filial eller ring til Caye International kundeservice.

Se på en nylig bankudskrift eller et checkhæfte, som kan indeholde oplysninger om internationale betalinger.

Hvis din filial ikke har en unik SWIFT-kode, kan du typisk bruge CAYEBZBZXXX.