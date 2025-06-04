Alfa-Bank Belarus SWIFT-kode i Hviderusland

For at finde den korrekte SWIFT-kode til din specifikke Alfa-Bank Belarus -filial har du et par muligheder:

Brug vores SWIFT-kodefinder til filialer – den nemmeste måde at tjekke, om din filial har en unik SWIFT-kode, eller om du skal bruge hovedkontorets kode ( ALFABY2XXXX ).

Log ind på din Alfa-Bank Belarus netbankplatform, og gennemgå instruktionerne for bankoverførsel.

Kontakt din lokale filial eller ring til Alfa-Bank Belarus kundeservice.

Se på en nylig bankudskrift eller et checkhæfte, som kan indeholde oplysninger om internationale betalinger.

Hvis din filial ikke har en unik SWIFT-kode, kan du typisk bruge ALFABY2XXXX.