Central Bank of Bahrain SWIFT-kode i Bahrain
SWIFT/BIC-koden for Central Bank of Bahrain BMAGBHBMXXX. Central Bank of Bahrain kan dog bruge forskellige SWIFT/BIC-koder afhængigt af tjenesten eller filialen. Hvis du er usikker på, hvilken du skal bruge, skal du bekræfte med din modtager eller kontakte Central Bank of Bahrain direkte.
BMAGBHBMXXX
Banknavn
CENTRAL BANK OF BAHRAIN
SWIFT-kode
BMAGBHBMXXX
Adresse
BUILDING 96, ROAD 1702
By
MANAMA
Land
BAHRAIN
Dette er den primære SWIFT/BIC-kode for Central Bank of Bahrain i Bahrain
Lokale filialer
Nedenfor kan du finde de lokale filialer for Central Bank of Bahrain i Bahrain.
Om BMAGBHBMXXX
Den primære SWIFT-kode for Central Bank of Bahrain i Bahrain er BMAGBHBMXXX. Denne kode identificerer bankens hovedkontor for internationale betalinger i Bahrain og bruges almindeligvis, når en filialspecifik kode ikke er påkrævet eller tilgængelig. Hvis du sender penge til en konto hos Central Bank of Bahrain i Bahrain, og modtageren ikke har angivet en lokal filials SWIFT-kode, er det typisk en sikker og pålidelig løsning at bruge BMAGBHBMXXX .
Brug af BMAGBHBMXXX
Du kan bruge Central Bank of Bahrain's primære SWIFT/BIC-kode BMAGBHBMXXX når:
Sender en international pengeoverførsel til Central Bank of Bahrain i Bahrain
Modtageren har ikke angivet en filialspecifik SWIFT/BIC-kode
Central Bank of Bahrain behandler betalingen centralt via sit primære kontor
Du ønsker at bruge en bredt accepteret standard SWIFT/BIC-kode
Ofte stillede spørgsmål
Hovedkontorets SWIFT-kode for Central Bank of Bahrain er BMAGBHBMXXX. Denne kode bruges almindeligvis til internationale bankoverførsler til bankens Manama . Den identificerer Central Bank of Bahrain i SWIFT-netværket og hjælper med at sikre, at midlerne dirigeres til den korrekte finansielle institution.
Hvis du ikke kender din lokale filials SWIFT-kode, kan du normalt bruge hovedkontorets SWIFT-kode (BMAGBHBMXXX) til at modtage internationale betalinger. Det er dog bedst at bekræfte med din bank for at undgå potentielle forsinkelser. Du kan finde den korrekte kode ved at tjekke din netbank, kontakte kundeservice eller gennemgå en nylig kontoudtog.
Ja, det er generelt sikkert at bruge den primære SWIFT-kode (BMAGBHBMXXX) til at modtage internationale betalinger – især hvis din lokale filial ikke har en dedikeret kode. Central Bank of Bahrain vil stadig kunne overføre pengene til din konto ved hjælp af dit fulde kontonummer og andre identificerende oplysninger. Når det er sagt, skal du altid verificere denne fremgangsmåde med din bank, især ved store transaktioner.
For at finde den korrekte SWIFT-kode til din specifikke Central Bank of Bahrain -filial har du et par muligheder:
Brug vores SWIFT-kodefinder til filialer – den nemmeste måde at tjekke, om din filial har en unik SWIFT-kode, eller om du skal bruge hovedkontorets kode (BMAGBHBMXXX).
Log ind på din Central Bank of Bahrain netbankplatform, og gennemgå instruktionerne for bankoverførsel.
Kontakt din lokale filial eller ring til Central Bank of Bahrain kundeservice.
Se på en nylig bankudskrift eller et checkhæfte, som kan indeholde oplysninger om internationale betalinger.
Hvis din filial ikke har en unik SWIFT-kode, kan du typisk bruge BMAGBHBMXXX.
Hvis du indtaster den forkerte SWIFT-kode:
Din betaling kan blive forsinket eller afvist.
Midlerne kan være sendt til den forkerte finansielle institution, og det kan tage tid at inddrive dem.
Nogle banker kan opkræve et gebyr for returnerede eller fejlbehæftede betalinger.
For at undgå dette skal du altid dobbelttjekke SWIFT-koden og kontooplysningerne, før du sender en overførsel.
I de fleste tilfælde skal du bruge en SWIFT-kode for at modtage internationale betalinger, da den identificerer den modtagende bank og sikrer korrekt routing. Afhængigt af land og overførselsmetoden kan afsenderen også have brug for yderligere oplysninger såsom dit kontonummer, routingnummer eller IBAN.
Ja, Central Bank of Bahrain har typisk en primær SWIFT-kode (BMAGBHBMXXX) samt filialspecifikke SWIFT-koder for bestemte lokationer. Hvis du kan finde SWIFT-koden til din lokale filial, er det bedst at bruge den for at sikre den mest præcise routing. Hvis din filial ikke har en unik kode, eller du er usikker, er det generelt acceptabelt at bruge den primære kode til at modtage internationale betalinger.
BMAGBHBMXXX er standard SWIFT-koden, der bruges til Central Bank of Bahrains Manama hovedkontor. Central Bank of Bahrain enheder – såsom filialer i forskellige lande eller forretningsenheder – kan have deres egne SWIFT-koder, især til virksomheds- eller investeringsbankvirksomhed. Forskellen ligger i placeringen eller forretningsformålet, men for de fleste personlige og små virksomhedsoverførsler til Bahrain er BMAGBHBMXXX den korrekte og tilstrækkelige kode.
Ansvarsfraskrivelse
SWIFT-koderne, banknavnene, adresserne og andre relaterede oplysninger på denne side er kun til generelle informationsformål. Selvom vi bestræber os på at sikre nøjagtighed, garanterer Xe ikke, at oplysningerne er fuldstændige, aktuelle eller fejlfri. Detaljerne kan ændres uden varsel og afspejler muligvis ikke de seneste data fra de respektive finansielle institutioner.
Xe afgiver ingen erklæringer vedrørende den juridiske status, lovgivningsmæssige status eller operationelle integritet for nogen bank, finansiel institution eller formidler, der er anført. Vi hverken godkender eller verificerer legitimiteten af nogen af de inkluderede enheder, og vi påtager os heller intet ansvar for din brug af de givne oplysninger.
Enhver økonomisk transaktion eller beslutning, der foretages baseret på disse oplysninger, sker på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tab, forsinkelser eller skader som følge af tillid til dataene eller for nogen form for samhandling med tredjeparter, hvis oplysninger vises på dette websted.
Vi anbefaler, at du uafhængigt verificerer alle detaljer med den relevante finansielle institution, før du påbegynder nogen transaktion.
Denne ansvarsfraskrivelse findes kun på engelsk og er ikke blevet oversat. Selvom resten af denne side muligvis vises på dit valgte sprog, forbliver den juridiske ansvarsfraskrivelse på engelsk for at bevare dens nøjagtighed og hensigt.