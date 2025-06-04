En sikker vej til din families arv

Vi forstår værdien af at bevare det, der betyder noget for dine kære. Stol på os for sikre, hurtige og pålidelige arveoverførsler til udlandet, hvilket giver dig og din familie ro i sindet.

Overfør med tillid
Overfør en international arv til din bank

At modtage en arv, især fra udlandet, kan være en meningsfuld og følelsesladet oplevelse. Millioner af mennesker har tillid til Xe for at gøre processen så problemfri og sikker som muligt og sikre, at pengene når frem til dig hurtigt og med minimale gebyrer eller komplikationer.

Start din Xe-rejse
Sammenlign priser og behold mere af det, der er dit

Vi tilbyder konsekvent valutakurser, der slår bankerne, så du kan beholde flere af dine penge i lommen. Med forudgående priser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi traditionelle banker.

Sammenlign priser

Oplev Xe-fordelen

Bank-slående renter

Vi tilbyder konsekvent bank-slående renter, så du får mest muligt for dine penge. Sammenlign os med din bank og se forskellen.

Lave til ingen gebyrer

Vi opkræver mindre, så du sparer mere. Derudover viser vi altid alle gebyrer, før du bekræfter din overførsel, så du ved præcis, hvad du betaler for.

Lynhurtige overførsler

Vi gør det hurtigt og nemt at sende penge til udlandet. 90% af alle overførsler ankommer inden for få minutter, hvilket sikrer, at dine penge når frem til deres destination, når du har brug for dem.

30+ års ekspertise

Vores omdømme er bygget på tillid. Mere end 280 millioner mennesker bruger vores sikre tjenester til at behandle tusindvis af globale transaktioner hver dag.

Sporing i realtid

Med vores realtidssporing af overførsler er du altid opdateret. Få adgang til opdateringer i realtid når som helst, direkte fra din konto.

Send det i én overførsel

Xe tilbyder højere sendegrænser end andre overførselstjenester, så du ikke behøver at opdele eller sende flere overførsler for dine arvepenge.

Send med tillid

Som en del af Euronet Worldwide-familien stolede vores kunder sidste år på os til sikker behandling af internationale pengeoverførsler til en værdi af over 115 milliarder dollars. Med gode priser og lave gebyrer gør vi det nemt at sende penge til udlandet.

Kom i gang
Ekspertsupport til global overførsel døgnet rundt

Har du brug for hjælp til at sende en arv eller håndtere en stor pengeoverførsel? Vores overførselseksperter er her for at hjælpe – kontakt os i dag for personlig support!

Ring til os: +1 (800) 772-7779
Overfør mere med højere sendegrænser

Vi tilbyder højere overførselsgrænser end traditionelle banker, hvilket giver dig mulighed for at sende mere i én overførsel. Sig farvel til at opdele større beløb og nyd en enklere og mere effektiv måde at flytte dine penge på.

Start med at sende

Sådan overfører du arvepenge med Xe

Opret konto

Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.

Øjeblikkelig tilbud

Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.

Send penge

Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.

Spor din overførsel

Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at få opdateringer om din overførsel.

Pas på potentielle arvesvindelnumre

Arvesvindel er en almindelig taktik, der bruges af svindlere til at narre ofre til at dele personlige oplysninger eller betale gebyrer for en falsk arv. Beskyt dig selv ved at verificere påstande og tjekke legitimationsoplysninger.

Lær mere om bevidsthed om svindel
Forståelse af arveafgift

At arve aktiver fra udlandet kan medføre komplekse og uvante skatteforpligtelser. Hvis du er udpeget som begunstiget i et internationalt dødsbo, er det vigtigt at søge vejledning fra en skatteadvokat med ekspertise i grænseoverskridende spørgsmål. De kan hjælpe dig med at navigere trygt i både lokale og internationale skatteregler, beskytte dig mod potentielle faldgruber og sikre fuld overholdelse af loven.

Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe

Opdag hvad Xe ellers kan gøre for dig

Nysgerrig på rækkevidden af vores ekspertise? Vores kunder stoler på os til alt fra daglige overførsler til større transaktioner. Udforsk vores mest populære transportmuligheder.

Lær mere

Ofte stillede spørgsmål om store pengeoverførsler