En sikker vej til din families arv
Vi forstår værdien af at bevare det, der betyder noget for dine kære. Stol på os for sikre, hurtige og pålidelige arveoverførsler til udlandet, hvilket giver dig og din familie ro i sindet.
Overfør en international arv til din bank
At modtage en arv, især fra udlandet, kan være en meningsfuld og følelsesladet oplevelse. Millioner af mennesker har tillid til Xe for at gøre processen så problemfri og sikker som muligt og sikre, at pengene når frem til dig hurtigt og med minimale gebyrer eller komplikationer.
Sammenlign priser og behold mere af det, der er dit
Vi tilbyder konsekvent valutakurser, der slår bankerne, så du kan beholde flere af dine penge i lommen. Med forudgående priser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi traditionelle banker.
Oplev Xe-fordelen
Bank-slående renter
Vi tilbyder konsekvent bank-slående renter, så du får mest muligt for dine penge. Sammenlign os med din bank og se forskellen.
Lave til ingen gebyrer
Vi opkræver mindre, så du sparer mere. Derudover viser vi altid alle gebyrer, før du bekræfter din overførsel, så du ved præcis, hvad du betaler for.
Lynhurtige overførsler
Vi gør det hurtigt og nemt at sende penge til udlandet. 90% af alle overførsler ankommer inden for få minutter, hvilket sikrer, at dine penge når frem til deres destination, når du har brug for dem.
30+ års ekspertise
Vores omdømme er bygget på tillid. Mere end 280 millioner mennesker bruger vores sikre tjenester til at behandle tusindvis af globale transaktioner hver dag.
Sporing i realtid
Med vores realtidssporing af overførsler er du altid opdateret. Få adgang til opdateringer i realtid når som helst, direkte fra din konto.
Send det i én overførsel
Xe tilbyder højere sendegrænser end andre overførselstjenester, så du ikke behøver at opdele eller sende flere overførsler for dine arvepenge.
Send med tillid
Som en del af Euronet Worldwide-familien stolede vores kunder sidste år på os til sikker behandling af internationale pengeoverførsler til en værdi af over 115 milliarder dollars. Med gode priser og lave gebyrer gør vi det nemt at sende penge til udlandet.
Ekspertsupport til global overførsel døgnet rundt
Har du brug for hjælp til at sende en arv eller håndtere en stor pengeoverførsel? Vores overførselseksperter er her for at hjælpe – kontakt os i dag for personlig support!
Overfør mere med højere sendegrænser
Vi tilbyder højere overførselsgrænser end traditionelle banker, hvilket giver dig mulighed for at sende mere i én overførsel. Sig farvel til at opdele større beløb og nyd en enklere og mere effektiv måde at flytte dine penge på.
Sådan overfører du arvepenge med Xe
Opret konto
Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.
Øjeblikkelig tilbud
Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.
Send penge
Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.
Spor din overførsel
Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at få opdateringer om din overførsel.
Pas på potentielle arvesvindelnumre
Arvesvindel er en almindelig taktik, der bruges af svindlere til at narre ofre til at dele personlige oplysninger eller betale gebyrer for en falsk arv. Beskyt dig selv ved at verificere påstande og tjekke legitimationsoplysninger.
Forståelse af arveafgift
At arve aktiver fra udlandet kan medføre komplekse og uvante skatteforpligtelser. Hvis du er udpeget som begunstiget i et internationalt dødsbo, er det vigtigt at søge vejledning fra en skatteadvokat med ekspertise i grænseoverskridende spørgsmål. De kan hjælpe dig med at navigere trygt i både lokale og internationale skatteregler, beskytte dig mod potentielle faldgruber og sikre fuld overholdelse af loven.
Ofte stillede spørgsmål om store pengeoverførsler
Det er meget nemt at sende store mængder penge med Xe. Følg blot de 6 trin nedenfor.
Trin 1: Tilmeld dig gratis
Log ind på din Xe-konto, eller tilmeld dig gratis. Det tager kun et par minutter, alt du behøver er en e-mailadresse.
Trin 2: Få et tilbud
Fortæl os, hvilken valuta du ønsker at overføre, hvor mange penge du ønsker at sende, og destinationen.
Trin 3: Tilføj din modtager
Angiv modtagerens betalingsoplysninger (du skal bruge oplysninger som navn og adresse).
Trin 4: Bekræft din identitet
Ved nogle overførsler kan vi have brug for identifikationsdokumenter for at bekræfte din identitet og beskytte dine penge.
Trin 5: Bekræft dit tilbud
Bekræft og indsæt penge på din overførsel med en bankkonto, et kreditkort eller et betalingskort, og så er du færdig!
Trin 6: Spor din overførsel
Se hvor dine penge er, og hvornår de ankommer til modtageren. Få livechat, telefon- og e-mailsupport.
Hos Xe tilbyder vi flere måder at sende penge på.
Betalingsservice ACH (anbefales til store overførsler):
Betalingsservice, eller automatiseret clearinghouse (ACH), trækker penge direkte fra din bankkonto.
Bankoverførsel (anbefales til store overførsler):
Bankoverførsler flytter penge fra din bank til vores. Vi modtager normalt pengene inden for 24 timer.
Debet- eller kreditkort:
Kortbetalinger tager typisk mindre end 24 timer. Kortbetalinger har dog et mindre ekstra gebyr.
At starte en pengeoverførsel afslører typiske varigheder. Den forventede leveringstid kan variere afhængigt af valuta, destination og betalingsmetode. Spor overførsler ved hjælp af aktivitetsskærmen i Xe-appen eller -webstedet, og chat live med vores virtuelle assistent, Lexi, for at få hjælp.
Hurtigste betalingsmuligheder:
Overførsler starter, når vi har modtaget din betaling.
Kortbetalinger er de hurtigste og behandles næsten øjeblikkeligt. Vælg kortbetaling til hasteoverførsler.
Bankoverførsler, direkte debiteringer og ACH er lidt langsommere og tager op til 2 hverdage om at nå frem til os.
Leveringsfrister:
Når vi har modtaget din betaling, sender vi dig pengene. Det kan tage 1 til 3 hverdage, før overførsler når modtagerne, afhængigt af valuta og destination. Ved spørgsmål, chat med Lexi for at spore overførsler.
For at kunne foretage en pengeoverførsel med Xe skal du bruge dine bankoplysninger, modtagerens bankoplysninger, det beløb, du overfører, og den valuta, du ønsker at veksle til.
Når du har bekræftet oplysningerne, og din betaling er modtaget, starter overførslen.
Af hensyn til din sikkerhed har vi grænser for, hvor meget du kan sende i en enkelt onlineoverførsel.
Online overførselsgrænse pr. region:
Storbritannien og Europa (GBEU): £350.000 GBP eller tilsvarende i valuta
USA (US): 535.000 USD eller tilsvarende i valuta
Canada (CA): 560.000 CAD eller tilsvarende i valuta
Australien og New Zealand (AUNZ): eller tilsvarende valuta forsendelse
Den valgte betalingsmetode kan også afgøre, hvor meget du kan sende med os. Læs vores ofte stillede spørgsmål for mere information og se en liste over tilgængelige betalingsmetoder.
Kunder i Canada og USA, der betaler via bankoverførsel eller elektronisk overførsel:
Kunder i Canada skal sende 3000 CAD eller mere for at betale via bankoverførsel eller elektronisk overførsel
Kunder i USA skal sende 3000 USD eller mere for at betale via bankoverførsel eller bankoverførsel.
Hos Xe anvender vi de nyeste sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine penge og personlige oplysninger. Dette omfatter:
Kryptering:
Alle data, der transmitteres via vores platform, krypteres ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer) teknologi.
Overholdelse af regler:
Vi er reguleret af finansielle myndigheder i flere jurisdiktioner, hvilket sikrer overholdelse af strenge sikkerhedsstandarder.
Tofaktorgodkendelse:
Vi tilbyder tofaktorgodkendelse (2FA) for at tilføje et ekstra lag af sikkerhed til din konto.
Forebyggelse af svindel:
Avancerede overvågningssystemer er på plads til at opdage og forhindre svigagtige aktiviteter.
Sikre betalingsmetoder:
Vi bruger kun sikre og pålidelige betalingsmetoder for at sikre dine penges sikkerhed under overførselsprocessen.
Hvis du sender mere end 50.000 USD om året (eller tilsvarende i lokal valuta), er du berettiget til denne service.
Her er blot et par ting, som teamet kan hjælpe dig med:
• Hjælp med opsætning af store overførsler
• Opsætning af en forwardordre for at fastlåse den aktuelle forsendelsestakst i op til 24 måneder
• Oprettelse af markedsordrer, der gør det muligt at sende penge, når en målkurs er nået
• Oprettelse af en regelmæssig betaling for at foretage regelmæssige, automatiserede overførsler med faste satser, ligesom dine sædvanlige direkte debiteringer
Hvis du gerne vil tale med et medlem af vores team, kan du ringe til os på nedenstående oplysninger: Storbritannien (GB): +441753441800 (kl. 8-18 GMT)
Europa (EU): +441753441800 (8.00-18.00 GMT)
New Zealand (NZ): +6499054625 (9.00-19.00 NZT)
Australien (AU): +61280745279 (9.00-19.00 NZT)
USA (USA): +17372557830 (kl. 7-17 PT)
Canada (CA): +16474753660 (7.00-17.00 PT)