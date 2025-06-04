En frisk start for dig, velkendt territorium for os

At flytte til udlandet medfører mange forandringer og usikkerheder, men vores pålidelighed forbliver konstant.

Styrk din flytning til udlandet

Uanset om du flytter for et nyt job, forfølger en uddannelse eller starter et nyt kapitel i et nyt land, sørger Xe for, at dine penge kommer sikkert og effektivt derhen, hvor du har brug for dem. Vores problemfri overførsler gør det én ting mindre at bekymre sig om at administrere din økonomi under din store flytning.

Ekspertsupport til global overførsel døgnet rundt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om store pengeoverførsler eller vil vide, hvordan Xe kan hjælpe dig med at spare penge på din flytning til udlandet. Kontakt vores overførselseksperter i dag via telefon, livechat eller e-mail.

Oplev Xe-fordelen

Bank-slående renter

Vi tilbyder konsekvent bank-slående renter, så du får mest muligt for dine penge. Sammenlign os med din bank og se forskellen.

Lave til ingen gebyrer

Vi opkræver mindre, så du sparer mere. Derudover viser vi altid alle gebyrer, før du bekræfter din overførsel, så du ved præcis, hvad du betaler for.

Lynhurtige overførsler

Vi gør det hurtigt og nemt at sende penge til udlandet. 90% af alle overførsler ankommer inden for få minutter, hvilket sikrer, at dine penge når frem til deres destination, når du har brug for dem.

30+ års ekspertise

Vores omdømme er bygget på tillid. Mere end 280 millioner mennesker bruger vores sikre tjenester til at behandle tusindvis af globale transaktioner hver dag.

Sporing i realtid

Med vores realtidssporing af overførsler er du altid opdateret. Få adgang til opdateringer i realtid når som helst, direkte fra din konto.

Tilbagevendende betalinger

Ønsker du at oprette tilbagevendende betalinger for ting som skatter, regninger, investeringer eller realkreditlån? Xe gør det nemt for dig at oprette tilbagevendende betalinger.

Sammenlign os med din bank

Xe tilbyder konsekvent valutakurser, der slår bankerne, så du kan have flere penge i lommen. Med forudgående priser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi traditionelle banker.

Overfør mere med højere sendegrænser

Vi tilbyder højere overførselsgrænser end traditionelle banker, hvilket giver dig mulighed for at sende mere i én overførsel. Sig farvel til at opdele større beløb og nyd en enklere og mere effektiv måde at flytte dine penge på.

Spar mere på de daglige regninger og udgifter

Når man flytter til udlandet, er det vigtigt at planlægge for tilbagevendende regninger. Med Xe kan du nemt administrere disse betalinger og spare mere med bankoverlegne renter, hvilket sikrer, at du har de penge, du har brug for til at dække dine regelmæssige udgifter.

Sådan overfører du penge til din flytning til udlandet med Xe

Opret konto

Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.

Øjeblikkelig tilbud

Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.

Send penge

Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.

Spor din overførsel

Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at få opdateringer om din overførsel.

Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe

Opdag hvad Xe ellers kan gøre for dig

Nysgerrig på rækkevidden af vores ekspertise? Vores kunder stoler på os til alt fra daglige overførsler til større transaktioner. Udforsk vores mest populære transportmuligheder.

