Lloyds Bank, grundlagt i 1765, har hovedkontor i London, Storbritannien. Som en af Storbritanniens største og mest etablerede finansielle institutioner, betjener Lloyds millioner af kunder gennem et netværk af filialer og digitale banktjenester. Med en stærk tilstedeværelse inden for personlig, erhvervs- og kommerciel bank tilbyder Lloyds et omfattende udvalg af finansielle tjenester, herunder daglig bank, realkreditlån, opsparing, lån, formueforvaltning og løsninger til erhvervsbank. Lloyds Bank er en del af Lloyds Banking Group, en af Storbritanniens førende udbydere af finansielle tjenester.