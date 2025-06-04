Valutakursen AAIB refererer til den kurs, de tilbyder for at konvertere én valuta til en anden under en international pengeoverførsel. Denne rente kan indeholde en margin over den gennemsnitlige markedsrente, hvilket kan reducere det endelige beløb, din modtager modtager. Sammenlign AAIB 's rate med Xes realtidsrater for at se forskellen.