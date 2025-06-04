Heritage Bank Belize Kód SWIFT v Belize
Kód SWIFT/BIC pro Heritage Bank Belize je PRVTBZBDXXX. Stránky Heritage Bank Belize však mohou používat různé kódy SWIFT/BIC v závislosti na službě nebo pobočce. Pokud si nejste jisti, který z nich použít, ověřte si to u příjemce nebo se obraťte přímo na Heritage Bank Belize.
PRVTBZBDXXX
Název banky
HERITAGE BANK LIMITED
SWIFT kód
PRVTBZBDXXX
Adresa
2609 MERCY LANE RD SUTTON
Město
BELIZE CITY
Země
BELIZE
Toto je hlavní SWIFT/BIC kód pro Heritage Bank Belize v Belize
Místní pobočky
Níže naleznete místní pobočky pro Heritage Bank Belize v Belize.
O stránkách PRVTBZBDXXX
Hlavní kód SWIFT pro Heritage Bank Belize v Belize je PRVTBZBDXXX. Tento kód identifikuje hlavní pobočku banky pro mezinárodní platby na Belize a běžně se používá, pokud není vyžadován nebo není k dispozici kód konkrétní pobočky. Pokud posíláte peníze na účet na Heritage Bank Belize v Belize, a příjemce neuvedl kód SWIFT místní pobočky, je použití PRVTBZBDXXX obvykle bezpečnou a spolehlivou možností.
Používání stránek PRVTBZBDXXX
Můžete použít hlavní SWIFT/BIC kód Heritage Bank Belize. PRVTBZBDXXX kdy:
Odesílání mezinárodního převodu na adresu Heritage Bank Belize in Belize
Příjemce neuvedl specifický kód SWIFT/BIC pro danou pobočku.
Heritage Bank Belize zpracovává platbu centrálně prostřednictvím své hlavní kanceláře
Chcete použít obecně přijímaný výchozí kód SWIFT/BIC.
Při posílání peněz na adresu Xe Heritage Bank Belize
Lepší sazby
Porovnejte nás se svou bankou a zjistěte, kolik ušetříte. Naše sazby často překonávají sazby velkých bank a maximalizují hodnotu vašeho převodu.
Nižší poplatky
Všechny poplatky vám ukážeme předem, ještě než potvrdíte převod, abyste přesně věděli, za co platíte. Naše nižší poplatky pro vás znamenají větší úsporu.
Rychlejší přenosy
Většina převodů je dokončena ještě týž den. Chápeme, že když jde o vaše peníze, záleží na načasování.
Zkontrolujte, zda vaše platba SWIFT neobsahuje chyby
Před odesláním platby SWIFT překontrolujte, zda kód SWIFT odpovídá bance příjemce a zda je správně zadáno číslo účtu a název. I drobné chyby mohou přenos zpozdit nebo zablokovat. Pokud jste provedli převod s nesprávnými údaji, kontaktujte svou banku.
Příjem platby na Heritage Bank Belize na Belize?
Chcete-li obdržet mezinárodní platbu na svůj účet Heritage Bank Belize na adrese Belize, musíte zadat správný kód SWIFT/BIC, číslo účtu a další bankovní údaje. Ujistěte se, že odesílatel má správné informace, aby nedocházelo ke zpoždění.
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.
Jste připraveni poslat peníze na adresu Heritage Bank Belize?
Xe umožňuje snadno posílat peníze na Heritage Bank Belize a do tisíců dalších bank po celém světě. Díky podpoře více než 130 měn a převodům do 190 zemí můžete peníze posílat bez obav.
Často kladené otázky
SWIFT kód hlavní kanceláře pro Heritage Bank Belize je PRVTBZBDXXX. Tento kód se běžně používá pro mezinárodní bankovní převody do centrály banky Belize City. Identifikuje Heritage Bank Belize v síti SWIFT a pomáhá zajistit, aby byly finanční prostředky směrovány do správné finanční instituce.
Pokud neznáte SWIFT kód místní pobočky, můžete obvykle použít SWIFT kód hlavní kanceláře (PRVTBZBDXXX) pro příjem mezinárodních plateb. Je však lepší si to ověřit u své banky, abyste se vyhnuli případnému zpoždění. Správný kód můžete zjistit na portálu internetového bankovnictví, kontaktováním zákaznického servisu nebo nahlédnutím do posledního výpisu z účtu.
Ano, obecně je bezpečné používat kód SWIFT primárního úřadu (PRVTBZBDXXX) pro příjem mezinárodních plateb - zejména pokud vaše místní pobočka nemá vyhrazený kód. Heritage Bank Belize bude moci i nadále směrovat prostředky na váš účet s použitím vašeho plného čísla účtu a dalších identifikačních údajů. Tento postup si však vždy ověřte u své banky, zejména u velkých transakcí.
Chcete-li najít správný kód SWIFT pro konkrétní pobočku Heritage Bank Belize, máte několik možností:
Použijte náš vyhledávač SWIFT kódů poboček - nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda má vaše pobočka jedinečný SWIFT kód, nebo zda máte použít kód centrály (PRVTBZBDXXX).
Přihlaste se do svého internetového bankovnictví Heritage Bank Belize a zkontrolujte pokyny k převodu.
Obraťte se na místní pobočku nebo zavolejte na zákaznický servis Heritage Bank Belize.
Podívejte se na poslední výpis z bankovního účtu nebo šekovou knížku, které mohou obsahovat údaje o mezinárodních platbách.
Pokud vaše pobočka nemá jedinečný kód SWIFT, můžete obvykle použít adresuPRVTBZBDXXX.
Pokud zadáte špatný kód SWIFT:
Vaše platba může být zpožděna nebo odmítnuta.
Finanční prostředky mohou být zaslány nesprávné finanční instituci a jejich navrácení může trvat delší dobu.
Některé banky mohou účtovat poplatek za vrácené nebo nesprávně směrované platby.
Abyste tomu předešli, vždy před odesláním převodu dvakrát zkontrolujte kód SWIFT a údaje o účtu.
Ve většině případů budete pro přijímání mezinárodních plateb potřebovat kód SWIFT, který identifikuje přijímající banku a zajišťuje správné směrování. V závislosti na zemi a způsobu převodu může odesílatel potřebovat i další údaje, jako je číslo účtu, směrovací číslo nebo IBAN.
Ano, Heritage Bank Belize má obvykle kód SWIFT primární kanceláře (PRVTBZBDXXX) a také specifické SWIFT kódy poboček pro určitá místa. Pokud se vám podaří zjistit kód SWIFT pro vaši místní pobočku, je nejlepší jej použít, abyste zajistili co nejpřesnější směrování. Pokud vaše pobočka nemá jedinečný kód nebo si nejste jisti, je použití primárního kódu pro příjem mezinárodních plateb obecně přijatelné.
PRVTBZBDXXX je standardní kód SWIFT používaný pro Heritage Bank Belize's Belize City head office. Ostatní subjekty Heritage Bank Belize - například pobočky v různých zemích nebo obchodní jednotky - mohou mít vlastní kódy SWIFT, zejména pro operace podnikového nebo investičního bankovnictví. Rozdíl spočívá v místě nebo účelu podnikání, ale pro většinu osobních a malých podnikatelských převodů na Belize, PRVTBZBDXXX je správný a dostačující kód.
Odmítnutí odpovědnosti
Kódy SWIFT, názvy bank, adresy a další související informace uvedené na této stránce mají pouze informativní charakter. Přestože se snažíme zajistit přesnost, společnost Xe nezaručuje, že jsou informace úplné, aktuální nebo bezchybné. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a nemusí odrážet nejnovější údaje dostupné od příslušných finančních institucí.
Společnost Xe neposkytuje žádná prohlášení o právní způsobilosti, regulačním statusu nebo provozní integritě žádné z uvedených bank, finančních institucí nebo zprostředkovatelů. Nepodporujeme ani neověřujeme legitimitu žádného z uvedených subjektů a nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití poskytnutých informací.
Veškeré finanční transakce nebo rozhodnutí učiněná na základě těchto informací jsou prováděny na vlastní riziko. Společnost Xe nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zpoždění nebo škody vzniklé v důsledku spoléhání se na údaje ani v důsledku jednání s třetími stranami, jejichž informace jsou na těchto stránkách zobrazeny.
Doporučujeme, abyste si před zahájením jakékoli transakce nezávisle ověřili všechny údaje u příslušné finanční instituce.
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je uvedeno pouze v angličtině a nebylo přeloženo. Zatímco zbytek této stránky se může zobrazit ve zvoleném jazyce, právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti zůstává v angličtině, aby byla zachována jeho přesnost a záměr.