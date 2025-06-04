MTBank Kód SWIFT v Bělorusko
Kód SWIFT/BIC pro MTBank je MTBKBY22XXX. Stránky MTBank však mohou používat různé kódy SWIFT/BIC v závislosti na službě nebo pobočce. Pokud si nejste jisti, který z nich použít, ověřte si to u příjemce nebo se obraťte přímo na MTBank.
MTBKBY22XXX
Název banky
JSC 'MTBANK'
SWIFT kód
MTBKBY22XXX
Adresa
TOLSTOGO STREET , 10
Město
MINSK
Země
BELARUS
Toto je hlavní SWIFT/BIC kód pro MTBank v Belarus
Místní pobočky
Níže naleznete místní pobočky pro MTBank v Belarus.
O stránkách MTBKBY22XXX
Hlavní kód SWIFT pro MTBank v Bělorusko je MTBKBY22XXX. Tento kód identifikuje hlavní pobočku banky pro mezinárodní platby na Bělorusko a běžně se používá, pokud není vyžadován nebo není k dispozici kód konkrétní pobočky. Pokud posíláte peníze na účet na MTBank v Bělorusko, a příjemce neuvedl kód SWIFT místní pobočky, je použití MTBKBY22XXX obvykle bezpečnou a spolehlivou možností.
Používání stránek MTBKBY22XXX
Můžete použít hlavní SWIFT/BIC kód MTBank. MTBKBY22XXX kdy:
Odesílání mezinárodního převodu na adresu MTBank in Bělorusko
Příjemce neuvedl specifický kód SWIFT/BIC pro danou pobočku.
MTBank zpracovává platbu centrálně prostřednictvím své hlavní kanceláře
Chcete použít obecně přijímaný výchozí kód SWIFT/BIC.
Zkontrolujte, zda vaše platba SWIFT neobsahuje chyby
Před odesláním platby SWIFT překontrolujte, zda kód SWIFT odpovídá bance příjemce a zda je správně zadáno číslo účtu a název. I drobné chyby mohou přenos zpozdit nebo zablokovat. Pokud jste provedli převod s nesprávnými údaji, kontaktujte svou banku.
Příjem platby na MTBank na Bělorusko?
Chcete-li obdržet mezinárodní platbu na svůj účet MTBank na adrese Bělorusko, musíte zadat správný kód SWIFT/BIC, číslo účtu a další bankovní údaje. Ujistěte se, že odesílatel má správné informace, aby nedocházelo ke zpoždění.
Často kladené otázky
SWIFT kód hlavní kanceláře pro MTBank je MTBKBY22XXX. Tento kód se běžně používá pro mezinárodní bankovní převody do centrály banky Minsk. Identifikuje MTBank v síti SWIFT a pomáhá zajistit, aby byly finanční prostředky směrovány do správné finanční instituce.
Pokud neznáte SWIFT kód místní pobočky, můžete obvykle použít SWIFT kód hlavní kanceláře (MTBKBY22XXX) pro příjem mezinárodních plateb. Je však lepší si to ověřit u své banky, abyste se vyhnuli případnému zpoždění. Správný kód můžete zjistit na portálu internetového bankovnictví, kontaktováním zákaznického servisu nebo nahlédnutím do posledního výpisu z účtu.
Ano, obecně je bezpečné používat kód SWIFT primárního úřadu (MTBKBY22XXX) pro příjem mezinárodních plateb - zejména pokud vaše místní pobočka nemá vyhrazený kód. MTBank bude moci i nadále směrovat prostředky na váš účet s použitím vašeho plného čísla účtu a dalších identifikačních údajů. Tento postup si však vždy ověřte u své banky, zejména u velkých transakcí.
Chcete-li najít správný kód SWIFT pro konkrétní pobočku MTBank, máte několik možností:
Použijte náš vyhledávač SWIFT kódů poboček - nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda má vaše pobočka jedinečný SWIFT kód, nebo zda máte použít kód centrály (MTBKBY22XXX).
Přihlaste se do svého internetového bankovnictví MTBank a zkontrolujte pokyny k převodu.
Obraťte se na místní pobočku nebo zavolejte na zákaznický servis MTBank.
Podívejte se na poslední výpis z bankovního účtu nebo šekovou knížku, které mohou obsahovat údaje o mezinárodních platbách.
Pokud vaše pobočka nemá jedinečný kód SWIFT, můžete obvykle použít adresuMTBKBY22XXX.
Pokud zadáte špatný kód SWIFT:
Vaše platba může být zpožděna nebo odmítnuta.
Finanční prostředky mohou být zaslány nesprávné finanční instituci a jejich navrácení může trvat delší dobu.
Některé banky mohou účtovat poplatek za vrácené nebo nesprávně směrované platby.
Abyste tomu předešli, vždy před odesláním převodu dvakrát zkontrolujte kód SWIFT a údaje o účtu.
Ve většině případů budete pro přijímání mezinárodních plateb potřebovat kód SWIFT, který identifikuje přijímající banku a zajišťuje správné směrování. V závislosti na zemi a způsobu převodu může odesílatel potřebovat i další údaje, jako je číslo účtu, směrovací číslo nebo IBAN.
Ano, MTBank má obvykle kód SWIFT primární kanceláře (MTBKBY22XXX) a také specifické SWIFT kódy poboček pro určitá místa. Pokud se vám podaří zjistit kód SWIFT pro vaši místní pobočku, je nejlepší jej použít, abyste zajistili co nejpřesnější směrování. Pokud vaše pobočka nemá jedinečný kód nebo si nejste jisti, je použití primárního kódu pro příjem mezinárodních plateb obecně přijatelné.
MTBKBY22XXX je standardní kód SWIFT používaný pro MTBank's Minsk head office. Ostatní subjekty MTBank - například pobočky v různých zemích nebo obchodní jednotky - mohou mít vlastní kódy SWIFT, zejména pro operace podnikového nebo investičního bankovnictví. Rozdíl spočívá v místě nebo účelu podnikání, ale pro většinu osobních a malých podnikatelských převodů na Bělorusko, MTBKBY22XXX je správný a dostačující kód.
