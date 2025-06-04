Kódy SWIFT/BIC v Angola
Potřebujete najít SWIFT kód pro svou banku na Angola?
Potřebujete SWIFT/BIC kód pro odeslání nebo přijetí mezinárodního bankovního převodu na Angola? Pomocí našeho adresáře najdete správný kód SWIFT pro vaši banku a konkrétní pobočku. Ať už převádíte peníze na adresu Angola, nebo posíláte peníze do zahraničí, pro spolehlivé převody je nezbytné mít správný kód SWIFT.
Často kladené otázky
Kód SWIFT - známý také jako BIC (Bank Identifier Code) - je mezinárodní standard pro identifikaci bank a finančních institucí. K přesnému a bezpečnému odesílání nebo přijímání mezinárodních bankovních převodů potřebujete správný kód SWIFT na adrese Angola.
Správný SWIFT kód pro vaši banku na Angola najdete na této stránce pomocí názvu banky, města nebo pobočky. Můžete také zkontrolovat výpis z účtu nebo se obrátit na místní pobočku.
Některé banky na Angola používají jednotný kód SWIFT pro všechny pobočky, zatímco jiné mají specifické kódy pro jednotlivé pobočky. Abyste se vyhnuli zpoždění nebo chybám při mezinárodním převodu, je nejlepší si to ověřit u své banky.
Použití nesprávného kódu SWIFT pro banku na adrese Angola může vést ke zpoždění, odmítnutí nebo odeslání platby na nesprávný účet. Před převodem peněz vždy překontrolujte kód u své banky.
Ne, kód SWIFT identifikuje banku, zatímco IBAN (mezinárodní číslo bankovního účtu) identifikuje jednotlivý účet. Ne všechny banky na Angola používají IBAN, ale pro některé převody, zejména v Evropě nebo na Blízkém východě, mohou být vyžadovány oba.
Kódy SWIFT můžete ověřit na adrese Angola:
Kontrola ve vaší bance
Vyhledávání v online adresářích SWIFT (jako je tento).
Vyhledání kódu na výpisu z účtu
Odmítnutí odpovědnosti
Kódy SWIFT, názvy bank, adresy a další související informace uvedené na této stránce mají pouze informativní charakter. Přestože se snažíme zajistit přesnost, společnost Xe nezaručuje, že jsou informace úplné, aktuální nebo bezchybné. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a nemusí odrážet nejnovější údaje dostupné od příslušných finančních institucí.
Společnost Xe neposkytuje žádná prohlášení o právní způsobilosti, regulačním statusu nebo provozní integritě žádné z uvedených bank, finančních institucí nebo zprostředkovatelů. Nepodporujeme ani neověřujeme legitimitu žádného z uvedených subjektů a nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití poskytnutých informací.
Veškeré finanční transakce nebo rozhodnutí učiněná na základě těchto informací jsou prováděny na vlastní riziko. Společnost Xe nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zpoždění nebo škody vzniklé v důsledku spoléhání se na údaje ani v důsledku jednání s třetími stranami, jejichž informace jsou na těchto stránkách zobrazeny.
Doporučujeme, abyste si před zahájením jakékoli transakce nezávisle ověřili všechny údaje u příslušné finanční instituce.
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je uvedeno pouze v angličtině a nebylo přeloženo. Zatímco zbytek této stránky se může zobrazit ve zvoleném jazyce, právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti zůstává v angličtině, aby byla zachována jeho přesnost a záměr.