Porovnání BLOM Bank vs Xe

Rozhodujete se mezi BLOM Bank a Xe pro mezinárodní převod peněz? Porovnejte směnné kurzy a poplatky a zjistěte, jaké jsou vaše potenciální úspory s Xe.

1000$
usd
USD - Americký dolar
eur
EUR - Euro

Promluvte si dnes s měnovým expertem. Předčíme kurzy konkurence.

Xe
Směnný kurz
0.833100
Poplatek za převod$0
Příjemce obdrží€833.10
Zatím nemáme kurzy BLOM Bank pro tento měnový pár, ale stále můžete porovnat jejich nabídku s live kurzem Xe a zjistit potenciální úspory. Brzy se vraťte – neustále rozšiřujeme data, abychom přinesli více kurzů.

Proč převádět s Xe místo tradičních bank?

Better rates

Lepší sazby

Trvale nabízíme sazby, které překonávají sazby bank, a za své peníze tak získáte nejvyšší hodnotu. Porovnejte nás se svou bankou a uvidíte rozdíl.

Lower fees

Nižší poplatky

Účtujeme méně, takže ušetříte více. Před potvrzením převodu navíc vždy zobrazíme všechny poplatky, takže přesně víte, za co platíte.

Faster transfers

Rychlejší přenosy

Většina převodů je dokončena ještě týž den. Víme, jak důležité je, aby vaše peníze byly doručeny rychle a spolehlivě.

Send money to 190+ countries with Xe

Posílejte peníze do více než 190 zemí pomocí Xe

Xe usnadňuje mezinárodní převody peněz a nabízí podporu pro více než 190 zemí a více než 130 měn. Zatímco srovnávací tabulka zobrazuje směnné kurzy hlavních měn na základě aktuálně dostupných bankovních údajů, společnost Xe nabízí mnohem širší škálu možností převodu, než je uvedeno. Pokud nevidíte měnu, kterou potřebujete, navštivte naši stránku Odeslat peníze a prohlédněte si všechny dostupné měny a destinace.

Transfer more with Xe's higher online send limits

Přeneste více díky vyšším limitům online odesílání v systému Xe

Nabízíme vyšší limity pro online převody než tradiční banky, což vám umožní poslat více peněz jedním převodem. Rozlučte se s rozdělováním větších částek a užijte si jednodušší a efektivnější způsob přesunu peněz.

Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 expertní globální podpora přenosu

Potřebujete pomoci s mezinárodním převodem peněz? Jsme tu, abychom vám pomohli - spojte se s námi ještě dnes a získejte individuální podporu!

Jak posílat peníze online pomocí Xe

Sign up for free

Zaregistrujte se zdarma

Přihlaste se ke svému účtu Xe nebo se zaregistrujte zdarma. Zabere to jen několik minut a potřebujete pouze e-mailovou adresu.

Get a quote

Získat nabídku

Dejte nám vědět, v jaké měně si přejete převést peníze, kolik peněz chcete poslat a kam.

Add your recipient

Přidejte příjemce

Zadejte platební údaje příjemce (budete potřebovat údaje jako jméno a adresu).

Verify your identity

Ověřte svou totožnost

U některých převodů můžeme potřebovat identifikační doklady, abychom potvrdili, že jste to skutečně vy, a zajistili bezpečnost vašich peněz.

Confirm your quote

Potvrďte svou nabídku

Potvrďte a zaplaťte převod pomocí bankovního účtu, kreditní nebo debetní karty a je hotovo!

Track your transfer

Sledování přenosu

Podívejte se, kde jsou vaše peníze a kdy dorazí k příjemci. Získejte živou podporu přes chat, telefon a e-mail.

Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.

Jste připraveni začít?

Porovnali jste směnné kurzy BLOM Bank's Xe a je čas zjistit, zda jsou vaše mezinárodní převody peněz nejvýhodnější. Váš první převod je vzdálen jen pár kliknutí - začněte hned a posuňte své peníze dál!

Často kladené otázky

Porovnání poskytovatelů, jako jsou BLOM Bank a Xe, vám pomůže zjistit, kolik příjemce skutečně obdrží po odečtení poplatků a kurzových rozdílů. I malé změny sazeb nebo skryté poplatky vás mohou přijít dráž. Náš srovnávací nástroj vám ukáže skutečnou hodnotu vedle sebe.

BLOM Bank mohou nabízet méně výhodné směnné kurzy než specializovaní poskytovatelé převodů peněz. Mnoho poskytovatelů zahrnuje do svých sazeb vyšší přirážky, což znamená, že za odeslané peníze dostanete méně.

Ano. Společnost Xe je regulována v několika zemích a k ochraně vašich dat a finančních prostředků používá standardní šifrování. Stejně jako BLOM Bank, i Xe dodržuje přísné předpisy a bezpečnostní protokoly, ale s platformou speciálně vytvořenou pro mezinárodní převody.

Mnoho poskytovatelů omezuje výši částky, kterou můžete převést online - zejména v případě vyšších částek. Systém Xe podporuje vyšší limity pro online převody, takže můžete přesunout více peněz, aniž byste museli rozdělovat transakce nebo navštěvovat pobočku.

Společnost Xe nabízí podporu 24/5 prostřednictvím chatu, telefonu a e-mailu a odborníky na mezinárodní převody. Nemusíte se pohybovat v obecných bankovních call centrech. Náš specializovaný tým podpory rozumí zejména devizovým a přeshraničním platbám.