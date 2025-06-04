AAIB směnný kurz
Uvažujete o použití AAIB pro mezinárodní převod peněz? Porovnejte směnné kurzy a poplatky na AAIB a zjistěte, jaké jsou vaše potenciální úspory s Xe.
Promluvte si dnes s měnovým expertem. Předčíme kurzy konkurence.
|Poskytovatel
|Směnný kurz
|Poplatek za převod
|Příjemce obdrží
0.831900
|$0
€831.90Odeslat nyní
Zatím nemáme kurzy AAIB pro tento měnový pár, ale stále můžete porovnat jejich nabídku s live kurzem Xe a zjistit potenciální úspory. Brzy se vraťte – neustále rozšiřujeme data, abychom přinesli více kurzů.
Zatím nemáme kurzy AAIB pro tento měnový pár, ale stále můžete porovnat jejich nabídku s live kurzem Xe a zjistit potenciální úspory. Brzy se vraťte – neustále rozšiřujeme data, abychom přinesli více kurzů.
O stránkách Arab African International Bank
Založena v roce 1964 v Káhiře jako společný podnik mezi egyptskými a arabskými partnery, AAIB je univerzální banka, která nabízí maloobchodní, korporátní, investiční a obchodní financování. Obsluhuje jednotlivce a firmy prostřednictvím poboček v Egyptě a vybraných regionálních centrech, spojující místní odborné znalosti s přeshraničními schopnostmi a rostoucím zaměřením na udržitelnost a správu majetku.
Jak dlouho trvá převod peněz na AAIB?
Doba doručení mezinárodních převodů na AAIB se liší v závislosti na způsobu platby, načasování transakce a zemi příjemce. Mezinárodní bankovní převody obvykle trvají 1 až 5 pracovních dnů. Na doručení mohou mít vliv také faktory, jako jsou bankovní svátky a bezpečnostní kontroly. Zkontrolujte si čas uzávěrky na webu AAIB, abyste se vyhnuli zpoždění.
Jaké jsou poplatky a náklady na převod peněz na AAIB?
Cena mezinárodního převodu peněz na AAIB závisí na mnoha faktorech včetně výše převodu a cílové měny. Větší převody jsou obvykle spojeny s nižšími poplatky a lepšími směnnými kurzy. Podívejte se do srovnávací tabulky a porovnejte poplatky AAIB s poplatky Xe.
Proč převádět s Xe místo tradičních bank?
Lepší sazby
Trvale nabízíme sazby, které překonávají sazby bank, a za své peníze tak získáte nejvyšší hodnotu. Porovnejte nás se svou bankou a uvidíte rozdíl.
Nižší poplatky
Účtujeme méně, takže ušetříte více. Před potvrzením převodu navíc vždy zobrazíme všechny poplatky, takže přesně víte, za co platíte.
Rychlejší přenosy
Většina převodů je dokončena ještě týž den. Víme, jak důležité je, aby vaše peníze byly doručeny rychle a spolehlivě.
Xe 24/5 expertní globální podpora přenosu
Potřebujete pomoci s mezinárodním převodem peněz? Jsme tu, abychom vám pomohli - spojte se s námi ještě dnes a získejte individuální podporu!
Přeneste více díky vyšším limitům online odesílání v systému Xe
Nabízíme vyšší limity pro online převody než tradiční banky, což vám umožní poslat více peněz jedním převodem. Rozlučte se s rozdělováním větších částek a užijte si jednodušší a efektivnější způsob přesunu peněz.
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.
Jste připraveni začít?
Porovnali jste směnné kurzy AAIB's Xe a je čas zjistit, zda jsou vaše mezinárodní převody peněz nejvýhodnější. Váš první převod je vzdálen jen pár kliknutí - začněte hned a posuňte své peníze dál!
Často kladené otázky
AAIBse mohou směnné kurzy výrazně lišit od specializovaných služeb převodu peněz. Tradiční banky často ke svým sazbám připočítávají přirážku, což znamená, že příjemce může obdržet méně. Pomocí naší srovnávací tabulky zjistíte, jak si AAIB stojí v porovnání s Xe a dalšími poskytovateli v reálném čase.
Porovnání AAIB s jinými službami pro mezinárodní převody peněz vám pomůže činit chytřejší finanční rozhodnutí. Malé rozdíly v sazbách a poplatcích mohou vést k výrazným úsporám - zejména u větších převodů. Náš srovnávací nástroj usnadňuje nalezení nejlepší hodnoty pro váš konkrétní měnový pár.
Směnný kurz AAIB označuje kurz, který nabízí pro převod jedné měny na jinou při mezinárodním převodu peněz. Tato sazba může zahrnovat marži vyšší než střední tržní sazba, což může snížit konečnou částku, kterou příjemce obdrží. Porovnejte sazbu AAIB se sazbami Xe v reálném čase a zjistěte rozdíl.
Mnoho bank a poskytovatelů převodů peněz - včetně AAIB- si může účtovat poplatek za převod. Tento poplatek může být paušální nebo se může lišit v závislosti na částce, místě určení nebo způsobu převodu. Náš srovnávací nástroj přehledně rozděluje poplatky a směnné kurzy, takže snadno zjistíte celkové náklady.
Doba převodu na AAIB závisí na cílové destinaci, měně a způsobu platby. Mnoho převodů trvá 1-5 pracovních dnů, ale může dojít ke zpoždění kvůli době zpracování v bance nebo dodatečným kontrolám. Naproti tomu systém Xe dokončí většinu přenosů během několika minut.
AAIB mohou stanovit denní limity nebo vyžadovat osobní návštěvy při velkých převodech. Systém Xe podporuje vyšší limity pro online převody, což vám dává větší flexibilitu při přesunech velkých částek - bez nutnosti rozdělovat platby nebo chodit na pobočku.