Разходи, включени в разходите по ипотеката

Стойност на имота: Това е общата сума, която ще платите за жилището. Стойността на имота оказва пряко влияние върху размера на ипотеката, месечните вноски по нея и общите разходи. Когато избирате жилище, вземете предвид и други разходи, като гербов налог, такси за проучване и юридически такси, за да се вместите в бюджета си.

Депозит: Когато купувате жилище, трябва да платите предварително определен процент от общата стойност на имота, известен още като депозит. По-големият депозит намалява размера на ипотеката и намалява месечните вноски, докато по-малкият депозит увеличава тези разходи.

Лихвен процент: Лихвеният процент е процентът от сумата на ипотеката, който заемодателят ви начислява за заемането на пари, и влияе върху размера на месечната ви вноска. По-ниският лихвен процент намалява общите разходи по кредита, а по-високият ги увеличава.



Ипотечен срок: Срокът на ипотеката е времето, което ще е необходимо за нейното изплащане. Можете да изберете срок на ипотеката между 10 и 40 години. При по-кратък срок месечните погасителни вноски са по-високи, но като цяло се плаща по-малко лихва. По-дългият срок обаче намалява вноските по ипотеката и увеличава общите разходи за лихви.



МИГ: Гаранцията за обезщетяване на ипотеки (МИГ) е застрахователна полица за защита на кредитора, която се изисква, когато съотношението между заема и стойността на кредита на кредитополучателя надхвърля 75%. МИГ ви помагат да си осигурите по-големи ипотечни кредити с по-малки депозити, но кредиторите могат да поискат предварителна такса или да увеличат лихвения процент по ипотеката ви. Това защитава кредитора, като покрива потенциалните загуби, ако не сте в състояние да изплатите кредита.



Такси за организиране: Таксите за уреждане на ипотека са такси на кредитора за уреждане на ипотека. Те могат да варират от 0,5% до 1% от размера на ипотеката. Можете да изберете дали да платите таксата предварително или да я добавите към ипотеката, което увеличава общите разходи. Сравнете лихвените проценти и таксите за сключване на договор, за да получите най-добрата оферта.





Формула за плащане на ипотека

Тази формула ви помага да изчислите месечните си вноски по ипотеката само въз основа на размера на ипотеката, лихвения процент и срока на ипотеката. Тя не включва никакви допълнителни разходи, като например общински данък, застраховка на сградата или такси за уреждане, които могат да увеличат общата сума на месечните ви плащания.



Изчислете ръчно месечните си вноски по ипотеката с тази формула:





Ето каква е разбивката:



M= Месечни погасителни вноски:

Ето какво трябва да решите. За да започнете, съберете данните за ипотеката си. Тези фактори ще определят колко ще изплащате всеки месец.



P = главница:

Това е непогасеното салдо по ипотеката или общата сума, която все още дължите по ипотеката си. Балансът на ипотеката ви оказва пряко влияние върху месечните ви вноски, разходите за лихви и собствения ви капитал. С намаляването на салдото ще придобиете повече собственост върху имота си.



r = Месечен лихвен процент:

Лихвеният процент по ипотеката е годишен лихвен процент, който ще се плаща ежемесечно през годината. За да определите месечния лихвен процент, разделете годишния процент на броя на месеците в годината. Например, ако годишният ви лихвен процент е 5%, това ще изглежда като 0,05/12 = 0,004167.



n = Брой погасителни вноски:

Това е общият брой месечни погасителни вноски, които ще правите през срока на ипотеката. За да определите общата сума, умножете срока на ипотеката в години по 12. Например, ако срокът на ипотеката ви е 25 години, това ще изглежда като 25x12 = 300. Това означава, че ще направите общо 300 погасителни вноски за целия срок на ипотеката.





Общи видове ипотеки

Ипотечните кредити се определят от структурата на лихвения процент, например фиксиран или променлив, или от начина на изплащане, например погасяване или само лихва. Най-често срещаните видове ипотеки включват ипотеки с фиксирана лихва, с отстъпка и проследяващи ипотеки.

Видове погасяване на ипотека

Видовете погасяване на ипотеката се отнасят до различните методи за погасяване на ипотечния кредит.

Ипотека за изплащане: Ипотеката с изплащане е вид ипотека, при която месечните ви вноски покриват както размера на кредита, така и лихвата. Този вид ипотека е предназначен за купувачи, които искат ипотеката да бъде изплатена изцяло до края на срока.

Ипотечен кредит само с лихва: Ипотеките, при които се плаща само лихвата, изискват да плащате само лихвата всеки месец, а размерът на ипотеката остава непроменен. В края на срока на ипотеката ще трябва да изплатите голяма еднократна сума, като обикновено използвате спестявания, инвестиции или продажбата на имота.

Видове ипотечни лихви

Това е начинът, по който лихвеният процент ще бъде приложен към ипотеката, като влияе върху това дали той ще остане същият или ще се променя през целия срок.

Ипотечен кредит с фиксирана лихва: При ипотеката с фиксиран лихвен процент лихвата остава непроменена за определен период от време, обикновено от 2 до 5 години. По този начин месечните вноски остават постоянни и предвидими. След изтичане на определения период трябва да реипотекирате, за да си осигурите нова фиксирана сделка. В противен случай ипотеката ще се върне към стандартния променлив лихвен процент (SVR) на заемодателя, който често е по-висок.

Ипотека с променлив лихвен процент: Ипотека с променлив лихвен процент е вид ипотека, при която лихвеният процент може да се променя във времето, което означава, че месечните вноски могат да се увеличават или намаляват. Променливите лихвени проценти варират въз основа на лихвен процент, определен от заемодателя, или на референтен лихвен процент от външен източник, например Английската централна банка.

1. Стандартен променлив лихвен процент (SVR)

Стандартният променлив лихвен процент (SVR) е вид ипотечен кредит с променлив лихвен процент, към който кредиторът ще ви прехвърли, след като изтече срокът на ипотеката ви с фиксиран лихвен процент. Лихвеният процент се определя от заемодателя и често води до плащане на по-високи лихви, въпреки че може да се увеличи или намали по всяко време.

2. Ипотека с отстъпка

Това е вид ипотека с променлив лихвен процент, която се основава на отстъпка от SVR на кредитора за фиксиран период, обикновено от 2 до 5 години. Когато отстъпката изтече, ипотеката се връща към SVR.

3. Ипотечен кредит с проследяване

Ипотечният кредит с проследяване е друг вид ипотечен кредит с променлив лихвен процент, при който лихвеният процент следва основния лихвен процент на Английската централна банка плюс определен процент. Обикновено те са с продължителност от 2 до 5 години, като лихвите се увеличават или намаляват в зависимост от пазарните условия.





Допълнителни такси и данъци при закупуване на имот

Такса за геодезист: Преди да закупите имот, може да поискате да наемете геодезист, който да оцени състоянието и стойността на жилището. Това не е задължително, но се препоръчва, за да се избегнат неочаквани разходи за ремонт и да се гарантира, че стойността на имота е точна. Таксите могат да варират в зависимост от вида на провежданото проучване.



Такси за правни услуги и прехвърляне: Таксите за правни услуги се отнасят до разходите, които се плащат на лицензиран посредник за уреждане на правния аспект на покупката на имот. Тези такси обикновено покриват търсенето на имоти, изготвянето на договори, вписването в поземления регистър и обработката на прехвърлянето на средства.



Застраховка на сградите: Кредиторите могат да изискат от вас да имате застраховка на сградите, която да покрива структурата на имота срещу щети от пожар, наводнения, бури или други бедствия. Това изискване обикновено е условие на ипотеката, но можете да изберете различни нива на покритие и разходи в зависимост от имота си.



Гербов налог върху земята: Гербовият данък върху земята (Stamp Duty Land Tax - SDLT) е еднократно плащане, което се заплаща след приключване на покупката на имота. Размерът на данъка, който ще трябва да платите, зависи от цената на жилището ви и вида на ипотеката. Купувачите трябва да платят в рамките на 30 дни от закупуването на жилището. На купувачите на първо жилище може да не се налага да плащат SDLT за имоти до определена стойност.



Общински данък: Общинският данък е местен данък, който се определя от данъчната група, в която попада имотът ви. Той помага за финансирането на събирането на отпадъци, поддръжката на улиците, местното образование и други обществени услуги. Можете да плащате този данък годишно или на месечни вноски, обикновено за 10 или 12 месеца.