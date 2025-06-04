Ипотечен калкулатор
Изчислете месечните си вноски по ипотеката и планирайте покупката на имот в Обединеното кралство с ипотечния калкулатор на Xe. Въведете стойността на имота, депозита, срока на ипотеката и лихвения процент, за да изчислите месечните си вноски.
Как да използвате ипотечния калкулатор на Xe
Изберете своята държава
Изберете страната, в която искате да закупите имот, за да получите точни изчисления на ипотечните кредити въз основа на местните лихвени проценти.
Въведете стойността на имота
Добавете стойността на имота си, за да ни помогнете да изчислим размера на ипотеката ви и да оценим месечните ви вноски.
Добавяне на сумата на депозита
Въведете сумата на депозита. Това определя размера на ипотеката и месечните ви вноски.
Избор на срок на ипотеката
Изберете продължителността на ипотечния си кредит, за да определите месечните си вноски и общата сума на платените лихви за определен период от време.
Въведен лихвен процент
Въведете очаквания лихвен процент, който очаквате да получите. Това се отразява на общия размер на платените лихви с течение на времето.
Изберете валута за изпращане
Изберете валутата, в която искате да плащате, за да видите месечните си ипотечни вноски, конвертирани в реално време.
Разходи, включени в разходите по ипотеката
Стойност на имота: Това е общата сума, която ще платите за жилището. Стойността на имота оказва пряко влияние върху размера на ипотеката, месечните вноски по нея и общите разходи. Когато избирате жилище, вземете предвид и други разходи, като гербов налог, такси за проучване и юридически такси, за да се вместите в бюджета си.
Депозит: Когато купувате жилище, трябва да платите предварително определен процент от общата стойност на имота, известен още като депозит. По-големият депозит намалява размера на ипотеката и намалява месечните вноски, докато по-малкият депозит увеличава тези разходи.
Лихвен процент: Лихвеният процент е процентът от сумата на ипотеката, който заемодателят ви начислява за заемането на пари, и влияе върху размера на месечната ви вноска. По-ниският лихвен процент намалява общите разходи по кредита, а по-високият ги увеличава.
Ипотечен срок: Срокът на ипотеката е времето, което ще е необходимо за нейното изплащане. Можете да изберете срок на ипотеката между 10 и 40 години. При по-кратък срок месечните погасителни вноски са по-високи, но като цяло се плаща по-малко лихва. По-дългият срок обаче намалява вноските по ипотеката и увеличава общите разходи за лихви.
МИГ: Гаранцията за обезщетяване на ипотеки (МИГ) е застрахователна полица за защита на кредитора, която се изисква, когато съотношението между заема и стойността на кредита на кредитополучателя надхвърля 75%. МИГ ви помагат да си осигурите по-големи ипотечни кредити с по-малки депозити, но кредиторите могат да поискат предварителна такса или да увеличат лихвения процент по ипотеката ви. Това защитава кредитора, като покрива потенциалните загуби, ако не сте в състояние да изплатите кредита.
Такси за организиране: Таксите за уреждане на ипотека са такси на кредитора за уреждане на ипотека. Те могат да варират от 0,5% до 1% от размера на ипотеката. Можете да изберете дали да платите таксата предварително или да я добавите към ипотеката, което увеличава общите разходи. Сравнете лихвените проценти и таксите за сключване на договор, за да получите най-добрата оферта.
Формула за плащане на ипотека
Тази формула ви помага да изчислите месечните си вноски по ипотеката само въз основа на размера на ипотеката, лихвения процент и срока на ипотеката. Тя не включва никакви допълнителни разходи, като например общински данък, застраховка на сградата или такси за уреждане, които могат да увеличат общата сума на месечните ви плащания.
Изчислете ръчно месечните си вноски по ипотеката с тази формула:
Ето каква е разбивката:
M= Месечни погасителни вноски:
Ето какво трябва да решите. За да започнете, съберете данните за ипотеката си. Тези фактори ще определят колко ще изплащате всеки месец.
P = главница:
Това е непогасеното салдо по ипотеката или общата сума, която все още дължите по ипотеката си. Балансът на ипотеката ви оказва пряко влияние върху месечните ви вноски, разходите за лихви и собствения ви капитал. С намаляването на салдото ще придобиете повече собственост върху имота си.
r = Месечен лихвен процент:
Лихвеният процент по ипотеката е годишен лихвен процент, който ще се плаща ежемесечно през годината. За да определите месечния лихвен процент, разделете годишния процент на броя на месеците в годината. Например, ако годишният ви лихвен процент е 5%, това ще изглежда като 0,05/12 = 0,004167.
n = Брой погасителни вноски:
Това е общият брой месечни погасителни вноски, които ще правите през срока на ипотеката. За да определите общата сума, умножете срока на ипотеката в години по 12. Например, ако срокът на ипотеката ви е 25 години, това ще изглежда като 25x12 = 300. Това означава, че ще направите общо 300 погасителни вноски за целия срок на ипотеката.
Общи видове ипотеки
Ипотечните кредити се определят от структурата на лихвения процент, например фиксиран или променлив, или от начина на изплащане, например погасяване или само лихва. Най-често срещаните видове ипотеки включват ипотеки с фиксирана лихва, с отстъпка и проследяващи ипотеки.
Видове погасяване на ипотека
Видовете погасяване на ипотеката се отнасят до различните методи за погасяване на ипотечния кредит.
Ипотека за изплащане: Ипотеката с изплащане е вид ипотека, при която месечните ви вноски покриват както размера на кредита, така и лихвата. Този вид ипотека е предназначен за купувачи, които искат ипотеката да бъде изплатена изцяло до края на срока.
Ипотечен кредит само с лихва: Ипотеките, при които се плаща само лихвата, изискват да плащате само лихвата всеки месец, а размерът на ипотеката остава непроменен. В края на срока на ипотеката ще трябва да изплатите голяма еднократна сума, като обикновено използвате спестявания, инвестиции или продажбата на имота.
Видове ипотечни лихви
Това е начинът, по който лихвеният процент ще бъде приложен към ипотеката, като влияе върху това дали той ще остане същият или ще се променя през целия срок.
Ипотечен кредит с фиксирана лихва: При ипотеката с фиксиран лихвен процент лихвата остава непроменена за определен период от време, обикновено от 2 до 5 години. По този начин месечните вноски остават постоянни и предвидими. След изтичане на определения период трябва да реипотекирате, за да си осигурите нова фиксирана сделка. В противен случай ипотеката ще се върне към стандартния променлив лихвен процент (SVR) на заемодателя, който често е по-висок.
Ипотека с променлив лихвен процент: Ипотека с променлив лихвен процент е вид ипотека, при която лихвеният процент може да се променя във времето, което означава, че месечните вноски могат да се увеличават или намаляват. Променливите лихвени проценти варират въз основа на лихвен процент, определен от заемодателя, или на референтен лихвен процент от външен източник, например Английската централна банка.
1. Стандартен променлив лихвен процент (SVR)
Стандартният променлив лихвен процент (SVR) е вид ипотечен кредит с променлив лихвен процент, към който кредиторът ще ви прехвърли, след като изтече срокът на ипотеката ви с фиксиран лихвен процент. Лихвеният процент се определя от заемодателя и често води до плащане на по-високи лихви, въпреки че може да се увеличи или намали по всяко време.
2. Ипотека с отстъпка
Това е вид ипотека с променлив лихвен процент, която се основава на отстъпка от SVR на кредитора за фиксиран период, обикновено от 2 до 5 години. Когато отстъпката изтече, ипотеката се връща към SVR.
3. Ипотечен кредит с проследяване
Ипотечният кредит с проследяване е друг вид ипотечен кредит с променлив лихвен процент, при който лихвеният процент следва основния лихвен процент на Английската централна банка плюс определен процент. Обикновено те са с продължителност от 2 до 5 години, като лихвите се увеличават или намаляват в зависимост от пазарните условия.
Допълнителни такси и данъци при закупуване на имот
Такса за геодезист: Преди да закупите имот, може да поискате да наемете геодезист, който да оцени състоянието и стойността на жилището. Това не е задължително, но се препоръчва, за да се избегнат неочаквани разходи за ремонт и да се гарантира, че стойността на имота е точна. Таксите могат да варират в зависимост от вида на провежданото проучване.
Такси за правни услуги и прехвърляне: Таксите за правни услуги се отнасят до разходите, които се плащат на лицензиран посредник за уреждане на правния аспект на покупката на имот. Тези такси обикновено покриват търсенето на имоти, изготвянето на договори, вписването в поземления регистър и обработката на прехвърлянето на средства.
Застраховка на сградите: Кредиторите могат да изискат от вас да имате застраховка на сградите, която да покрива структурата на имота срещу щети от пожар, наводнения, бури или други бедствия. Това изискване обикновено е условие на ипотеката, но можете да изберете различни нива на покритие и разходи в зависимост от имота си.
Гербов налог върху земята: Гербовият данък върху земята (Stamp Duty Land Tax - SDLT) е еднократно плащане, което се заплаща след приключване на покупката на имота. Размерът на данъка, който ще трябва да платите, зависи от цената на жилището ви и вида на ипотеката. Купувачите трябва да платят в рамките на 30 дни от закупуването на жилището. На купувачите на първо жилище може да не се налага да плащат SDLT за имоти до определена стойност.
Общински данък: Общинският данък е местен данък, който се определя от данъчната група, в която попада имотът ви. Той помага за финансирането на събирането на отпадъци, поддръжката на улиците, местното образование и други обществени услуги. Можете да плащате този данък годишно или на месечни вноски, обикновено за 10 или 12 месеца.
Как да определите стойността на имота, която можете да си позволите
Оценете цената на жилище, което можете да си позволите, като използвате правилото 28/36. Тази насока предполага, че не повече от 28% от брутния ви месечен доход трябва да отива за жилищни разходи, като например ипотека, застраховка на сградата и такси за обслужване. Същевременно общият размер на месечните ви плащания по дългове, включително лични заеми, автомобилни кредити и кредитни карти, трябва да бъде под 36% от дохода ви.
Метод 28/36
Алекс печели 6 000 паунда месечно преди облагане с данъци. Въз основа на правилото за 28% вноските по ипотеката, включително застраховката на сградата и таксите за обслужване, трябва да бъдат 1680 GBP. С 800 GBP за погасяване на други задължения общият му дълг е 2480 GBP, което надхвърля лимита от 36%. Алекс ще трябва да коригира бюджета си за закупуване на жилище или да намали дълга си преди покупката.
Други правила за достъпност
Правилото 28/36 е само един от подходите. Кредиторите разглеждат и съотношението дълг/доход (DTI), което измерва общия размер на месечните ви задължения спрямо доходите ви. Освен това фактори като кредитния рейтинг, спестяванията и редовните разходи за живот влияят върху сумата, която можете да си позволите да заемете.
Следващи стъпки след изчисляване на вноските по ипотеката
След като изчислите размера на ипотечните си вноски, следвайте следните стъпки, за да продължите с покупката на имот.
Стъпка 1: Сравнете възможностите за ипотечен кредит, лихвените проценти и таксите от различни източници, за да намерите най-добрата оферта за вашите нужди.
Стъпка 2: Постигане на принципно споразумение. Това е условно одобрение на ипотечен кредит от кредитор, който ви дава приблизителна оценка на сумата, която можете да заемете.
Стъпка 3: Започнете да търсите жилище. След като намерите жилище, направете оферта чрез агент по недвижими имоти и договорете най-добрата сделка с продавача.
Стъпка 4: След като офертата ви бъде приета, можете официално да кандидатствате за ипотечен кредит. Заемодателят ще провери финансите ви и ще организира оценка на имота, за да се увери, че жилището си заслужава сумата на ипотеката.
Стъпка 5: Наемете прехвърлител. Те ще се заемат с правните проверки, търсенето на имоти и договорите, за да се уверят, че няма правни проблеми с жилището.
Стъпка 6: Обмен на договори и плащане на депозит. След приключване на правните проверки ще платите депозита и ще направите продажбата правно обвързваща.
Стъпка 7: В деня на завършването на сделката се превеждат останалите средства и вашият посредник регистрира имота на ваше име.
Често задавани въпроси - Xe mortgage calculator United Kingdom
Ипотечният калкулатор на Xe за Обединеното кралство е онлайн инструмент, който изчислява месечните ви вноски по ипотеката, като ви позволява да въведете стойността на имота, депозита, срока на ипотеката и лихвения процент. Този калкулатор помага на купувачите на жилища в Обединеното кралство да планират бюджета си и да сравняват различни ипотечни сценарии.
Месечните ви вноски се влияят от:
Стойност на имота: Общата стойност на жилището, което искате да закупите.
Депозит: Депозит: авансовото плащане в брой, което намалява сумата, която трябва да заемете.
Ипотечен срок: Срокът на ипотеката (напр. 15, 25 или 30 години).
Лихвен процент: Годишният лихвен процент (ГЛП), който се прилага към ипотеката ви и влияе както на погасителните вноски, така и на общата лихва.
Допълнителни разходи: Допълнителни разходи като гербов налог, такси за проучване и юридически такси, които могат да повлияят на общите разходи за покупка на жилище.
По-големият депозит намалява размера на ипотеката, което води до по-ниски месечни вноски и по-малка обща сума на лихвите, плащани през целия срок. И обратното - по-малък депозит увеличава размера на кредита и може да доведе до по-високи погасителни вноски или допълнителни такси, като например гаранция за обезщетяване на ипотеката (ГИО).
Ипотечният калкулатор на Xe ви позволява да разгледате различни възможности за ипотека в Обединеното кралство, включително:
Ипотечни кредити с фиксиран лихвен процент: Предлагат фиксиран лихвен процент за определен период от време, което гарантира стабилни месечни плащания.
Ипотеки с променлив лихвен процент: Лихвеният процент може да варира в зависимост от пазарните условия, което може да се отрази на погасителните ви вноски с течение на времето.
Ипотеки с изплащане: При тях и главницата, и лихвата се изплащат през целия срок на ипотеката.
Ипотечни кредити с лихва: При тях всеки месец плащате само лихвата, а в края на срока изплащате главницата.
Xe прилага стандартната формула за изплащане на ипотека:
M= P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]
където:
M е месечната погасителна вноска,
P е главницата (сумата на заема),
r е месечният лихвен процент (годишният лихвен процент, разделен на 12), и
n е общият брой на погасителните вноски (срокът на кредита в години, умножен по 12).
Тази формула показва как промените в лихвения процент или срока на ипотеката се отразяват на месечните ви разходи.
За да намалите вноските си, можете да:
Увеличете депозита си: По-високият депозит намалява размера на необходимия заем.
Изберете по-дълъг срок на ипотеката: Това намалява месечните ви вноски, но може да увеличи общата платена лихва.
Изберете по-евтин имот: По-ниската стойност на имота означава по-малка ипотека.
Освен това пазаруването на конкурентни лихвени проценти може да ви помогне да намалите погасителните вноски.
Въпреки че ипотечният калкулатор на Xe се фокусира върху месечните ви погасителни вноски въз основа на данните за кредита, не забравяйте, че допълнителните разходи - като гербов данък върху земята (SDLT), такси за проучване и правни такси - увеличават общите разходи за закупуване на имот. Включването им в бюджета е от съществено значение за реалистичната представа за общите ви разходи.
След като получите прогнозните си погасителни вноски, следващите стъпки включват:
Сравняване на кредитори: Проучете различни оферти за ипотечни кредити, лихвени проценти и такси, за да намерите най-добрата оферта.
Получаване на предварително одобрение: Предоставете финансовата си информация, за да се определи каква сума можете да заемете.
Търсене на къща: Търсене на имоти в рамките на изчисления от вас бюджет.
Кандидатстване за ипотечен кредит: Завършете процеса на кандидатстване при избрания от вас кредитор, като предоставите необходимите документи.
Финализиране на покупката: Платете депозита си и завършете правния процес, за да осигурите новия си дом.