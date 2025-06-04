Разходи, включени в месечните разходи по жилищния заем

Стойност на имота: Това е общата сума, която ще платите за жилището. Стойността на имота оказва пряко влияние върху размера на жилищния ви кредит, месечните вноски и общите разходи. Когато избирате жилище, вземете предвид и други разходи, като гербов налог, общински такси и застраховка, за да се вместите в бюджета си.

Депозит: Когато купувате жилище, трябва да платите предварително определен процент от общата стойност на имота, известен още като депозит. По-високият депозит намалява размера на кредита и намалява месечните вноски, докато по-малкият депозит увеличава тези разходи.

Лихвен процент: Лихвеният процент е процентът от сумата на заема, който заемодателят ви начислява за заемането на пари, което се отразява на месечните ви вноски. По-ниският лихвен процент намалява общите разходи по кредита, а по-високият ги увеличава.



Срок на заема: Срокът на кредита е времето, което ще ви отнеме да изплатите жилищния си кредит. Можете да изберете срок на заема между 10 и 30 години, въпреки че някои кредитори могат да предложат срок до 40 години. При по-кратък срок месечните погасителни вноски са по-високи, но като цяло се плаща по-малко лихва. По-дългият срок обаче намалява вноските по жилищния кредит и увеличава общите разходи за лихви.



LMI: И потечната застраховка на кредитора обикновено се изисква, ако депозитът ви е по-малък от 20% при покупка на жилище. Това защитава заемодателя в случай, че не сте в състояние да изплатите заема си. Обикновено LMI се прибавя към месечните вноски, но може да се плати и предварително.



Застраховка на сградите: Кредиторите могат да изискат от вас да имате застраховка на сградите, която да покрива структурата на имота срещу щети от пожар, наводнения, бури или други бедствия. Това изискване обикновено е условие за отпускане на кредита, но можете да изберете различни нива на покритие и разходи в зависимост от собствеността си.





Формула за плащане на ипотека

Тази формула ви помага да изчислите месечните си вноски по ипотеката само въз основа на размера на кредита и лихвата. Тя не включва никакви допълнителни разходи, като например гербов налог, общински такси или други такси, които могат да увеличат общия размер на месечните ви плащания.

Изчислете ръчно месечните си вноски по ипотеката с тази формула:





Ето каква е разбивката:



M= Месечни погасителни вноски:

Ето какво трябва да решите. За да започнете, съберете данните за кредита си. Тези фактори ще определят колко ще изплащате всеки месец.



P = главница:

Това е балансът по кредита или общата сума, която все още дължите по жилищния си кредит. Балансът по кредита ви оказва пряко влияние върху месечните ви вноски, разходите за лихви и собствения ви капитал. С намаляването на салдото ще придобиете повече собственост върху имота си.



r = Месечен лихвен процент:

Лихвеният процент по жилищния кредит е годишен лихвен процент, който ще се плаща ежемесечно през годината. За да определите месечния лихвен процент, разделете годишния процент на броя на месеците в годината. Например, ако годишният ви лихвен процент е 5%, това ще изглежда като 0,05/12 = 0,004167.



n = Брой погасителни вноски:

Това е общият брой погасителни вноски, които ще направите през целия срок на кредита. За да определите общата сума, умножете срока на заема в години по 12. Например, ако срокът на кредита ви е 30 години, това ще изглежда като 30x12 = 360. Това означава, че през целия срок на кредита ще направите общо 360 погасителни вноски.





Общи видове жилищни кредити

Жилищните кредити се определят от структурата на лихвения процент, например фиксиран или променлив, или от начина на погасяване, например променлив (главница и лихва) или само лихва. Обичайните видове жилищни кредити включват кредити с фиксирана, променлива и разделена лихва.

Видове погасяване на жилищни кредити

Видовете погасяване на жилищния кредит се отнасят до различните методи за погасяване на кредита.

Променливо погасяване (главница и лихва): Променлив кредит е жилищен кредит, при който месечните ви вноски покриват както главницата, така и лихвата. Този лихвен процент е променлив, което означава, че се променя с течение на времето, което може да доведе до колебания в месечните погасителни вноски. Този жилищен кредит е предназначен за купувачи, които искат кредитът да бъде изплатен изцяло до края на срока.

Изплащане само на лихва: Само лихвените жилищни заеми изискват да плащате само лихвата всеки месец, като сумата на заема остава непроменена. Периодът на изплащане на лихвата е с продължителност от 1 до 5 години, след което кредитът се връща към принципа на главницата и лихвата, освен ако не поискате нов период на изплащане на лихвата.

Видове лихви по жилищни кредити

Това е начинът, по който лихвеният процент ще бъде приложен към кредита, като влияе на това дали той ще остане същият или ще се променя през целия срок.

Заем с фиксирана лихва: При заем с фиксирана лихва лихвата остава непроменена за определен период от време, обикновено от 1 до 5 години. По този начин месечните вноски остават постоянни и предвидими. След изтичането на определения период трябва да изберете рефинансиране, за да си осигурите нова фиксирана сделка. В противен случай кредитът ще се върне към променливия лихвен процент.

Кредит с променлива лихва: Кредит с променлив лихвен процент е жилищен кредит, при който лихвеният процент се променя с течение на времето, обикновено в зависимост от паричния процент на Резервната банка на Австралия (RBA). Това означава, че месечните ви вноски могат да се увеличават или намаляват в зависимост от промените в лихвените проценти.

Кредит с разделена лихва: Кредит с разделена лихва е комбинация от кредити с фиксирана и променлива лихва. Част от кредита е с фиксиран лихвен процент, а друга част - с променлив лихвен процент. Този вид кредит предлага баланс между гъвкавостта на променливия лихвен процент и сигурността на фиксирания лихвен процент.





Общи първоначални разходи при покупка на имот

Таксите на Съвета: Общинските такси са местен данък, който се определя от стойността на имота ви. С него се финансират събирането на отпадъци, поддръжката на пътища, паркове, библиотеки и други обществени услуги. Можете да плащате този данък годишно или на тримесечни или месечни вноски.

Такса за оценка на имота: Преди да закупите имот, може да поискате да наемете строителен инспектор, който да оцени състоянието и стойността на жилището. Това не е задължително, но се препоръчва, за да се избегнат неочаквани разходи за ремонт и да се гарантира, че стойността на имота е точна. Таксите могат да варират в зависимост от вида на провежданото проучване.



Такси за правни услуги и прехвърляне: Таксите за правни услуги се отнасят до разходите, които се плащат на лицензиран посредник за уреждане на правния аспект на покупката на имот. Тези такси обикновено покриват търсенето на имоти, прегледа на договорите, прехвърлянето на собствеността и обработката на прехвърлянето на средства.



Гербов налог за прехвърляне на земя: Гербовият данък за прехвърляне на земя е еднократно плащане, което се заплаща след приключване на покупката на имота. Размерът на данъка, който ще трябва да платите, зависи от вашия щат или територия, от стойността на имота и от това дали сте купувач на жилище за първи път, инвеститор или собственик на жилище. Купувачите трябва да платят в рамките на 30 дни от закупуването на жилището.



Такса за учредяване на заем: Това е еднократна такса, начислявана от заемодателя за покриване на разходите по учредяване на заема. Обикновено това включва обработка на заявлението, изготвяне на документи за заема и извършване на оценка на имота.