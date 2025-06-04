Ипотечен калкулатор
Изчислете месечните си вноски по жилищния заем и планирайте покупката на имот в Австралия с калкулатора за ипотечни кредити на Xe. Въведете стойността на имота, депозита, срока на кредита и лихвения процент, за да изчислите месечните си вноски.
Използвайте калкулатора за лихви по ипотечни кредити на Xe
Изберете своята държава
Изберете страната, в която купувате имот, за да получите изчисления на жилищния кредит въз основа на местните лихвени проценти.
Въведете стойността на имота
Добавете стойността на имота си, за да ни помогнете да изчислим размера на заема и да оценим месечните ви вноски.
Добавяне на сумата на депозита
Въведете сумата, която планирате да внесете като депозит. Това определя размера на заема и месечните вноски.
Изберете срок на заема
Изберете срока на заема, за да определите месечните си вноски и общата сума на платените лихви за определен период от време.
Въведен лихвен процент
Въведете очаквания лихвен процент, който очаквате да получите. Това се отразява на общия размер на платените лихви с течение на времето.
Изберете валута за изпращане
Изберете валутата, в която искате да плащате, за да видите месечните си вноски по жилищния кредит, конвертирани в реално време.
Разходи, включени в месечните разходи по жилищния заем
Стойност на имота: Това е общата сума, която ще платите за жилището. Стойността на имота оказва пряко влияние върху размера на жилищния ви кредит, месечните вноски и общите разходи. Когато избирате жилище, вземете предвид и други разходи, като гербов налог, общински такси и застраховка, за да се вместите в бюджета си.
Депозит: Когато купувате жилище, трябва да платите предварително определен процент от общата стойност на имота, известен още като депозит. По-високият депозит намалява размера на кредита и намалява месечните вноски, докато по-малкият депозит увеличава тези разходи.
Лихвен процент: Лихвеният процент е процентът от сумата на заема, който заемодателят ви начислява за заемането на пари, което се отразява на месечните ви вноски. По-ниският лихвен процент намалява общите разходи по кредита, а по-високият ги увеличава.
Срок на заема: Срокът на кредита е времето, което ще ви отнеме да изплатите жилищния си кредит. Можете да изберете срок на заема между 10 и 30 години, въпреки че някои кредитори могат да предложат срок до 40 години. При по-кратък срок месечните погасителни вноски са по-високи, но като цяло се плаща по-малко лихва. По-дългият срок обаче намалява вноските по жилищния кредит и увеличава общите разходи за лихви.
LMI: И потечната застраховка на кредитора обикновено се изисква, ако депозитът ви е по-малък от 20% при покупка на жилище. Това защитава заемодателя в случай, че не сте в състояние да изплатите заема си. Обикновено LMI се прибавя към месечните вноски, но може да се плати и предварително.
Застраховка на сградите: Кредиторите могат да изискат от вас да имате застраховка на сградите, която да покрива структурата на имота срещу щети от пожар, наводнения, бури или други бедствия. Това изискване обикновено е условие за отпускане на кредита, но можете да изберете различни нива на покритие и разходи в зависимост от собствеността си.
Формула за плащане на ипотека
Тази формула ви помага да изчислите месечните си вноски по ипотеката само въз основа на размера на кредита и лихвата. Тя не включва никакви допълнителни разходи, като например гербов налог, общински такси или други такси, които могат да увеличат общия размер на месечните ви плащания.
Изчислете ръчно месечните си вноски по ипотеката с тази формула:
Ето каква е разбивката:
M= Месечни погасителни вноски:
Ето какво трябва да решите. За да започнете, съберете данните за кредита си. Тези фактори ще определят колко ще изплащате всеки месец.
P = главница:
Това е балансът по кредита или общата сума, която все още дължите по жилищния си кредит. Балансът по кредита ви оказва пряко влияние върху месечните ви вноски, разходите за лихви и собствения ви капитал. С намаляването на салдото ще придобиете повече собственост върху имота си.
r = Месечен лихвен процент:
Лихвеният процент по жилищния кредит е годишен лихвен процент, който ще се плаща ежемесечно през годината. За да определите месечния лихвен процент, разделете годишния процент на броя на месеците в годината. Например, ако годишният ви лихвен процент е 5%, това ще изглежда като 0,05/12 = 0,004167.
n = Брой погасителни вноски:
Това е общият брой погасителни вноски, които ще направите през целия срок на кредита. За да определите общата сума, умножете срока на заема в години по 12. Например, ако срокът на кредита ви е 30 години, това ще изглежда като 30x12 = 360. Това означава, че през целия срок на кредита ще направите общо 360 погасителни вноски.
Общи видове жилищни кредити
Жилищните кредити се определят от структурата на лихвения процент, например фиксиран или променлив, или от начина на погасяване, например променлив (главница и лихва) или само лихва. Обичайните видове жилищни кредити включват кредити с фиксирана, променлива и разделена лихва.
Видове погасяване на жилищни кредити
Видовете погасяване на жилищния кредит се отнасят до различните методи за погасяване на кредита.
Променливо погасяване (главница и лихва): Променлив кредит е жилищен кредит, при който месечните ви вноски покриват както главницата, така и лихвата. Този лихвен процент е променлив, което означава, че се променя с течение на времето, което може да доведе до колебания в месечните погасителни вноски. Този жилищен кредит е предназначен за купувачи, които искат кредитът да бъде изплатен изцяло до края на срока.
Изплащане само на лихва: Само лихвените жилищни заеми изискват да плащате само лихвата всеки месец, като сумата на заема остава непроменена. Периодът на изплащане на лихвата е с продължителност от 1 до 5 години, след което кредитът се връща към принципа на главницата и лихвата, освен ако не поискате нов период на изплащане на лихвата.
Видове лихви по жилищни кредити
Това е начинът, по който лихвеният процент ще бъде приложен към кредита, като влияе на това дали той ще остане същият или ще се променя през целия срок.
Заем с фиксирана лихва: При заем с фиксирана лихва лихвата остава непроменена за определен период от време, обикновено от 1 до 5 години. По този начин месечните вноски остават постоянни и предвидими. След изтичането на определения период трябва да изберете рефинансиране, за да си осигурите нова фиксирана сделка. В противен случай кредитът ще се върне към променливия лихвен процент.
Кредит с променлива лихва: Кредит с променлив лихвен процент е жилищен кредит, при който лихвеният процент се променя с течение на времето, обикновено в зависимост от паричния процент на Резервната банка на Австралия (RBA). Това означава, че месечните ви вноски могат да се увеличават или намаляват в зависимост от промените в лихвените проценти.
Кредит с разделена лихва: Кредит с разделена лихва е комбинация от кредити с фиксирана и променлива лихва. Част от кредита е с фиксиран лихвен процент, а друга част - с променлив лихвен процент. Този вид кредит предлага баланс между гъвкавостта на променливия лихвен процент и сигурността на фиксирания лихвен процент.
Общи първоначални разходи при покупка на имот
Таксите на Съвета: Общинските такси са местен данък, който се определя от стойността на имота ви. С него се финансират събирането на отпадъци, поддръжката на пътища, паркове, библиотеки и други обществени услуги. Можете да плащате този данък годишно или на тримесечни или месечни вноски.
Такса за оценка на имота: Преди да закупите имот, може да поискате да наемете строителен инспектор, който да оцени състоянието и стойността на жилището. Това не е задължително, но се препоръчва, за да се избегнат неочаквани разходи за ремонт и да се гарантира, че стойността на имота е точна. Таксите могат да варират в зависимост от вида на провежданото проучване.
Такси за правни услуги и прехвърляне: Таксите за правни услуги се отнасят до разходите, които се плащат на лицензиран посредник за уреждане на правния аспект на покупката на имот. Тези такси обикновено покриват търсенето на имоти, прегледа на договорите, прехвърлянето на собствеността и обработката на прехвърлянето на средства.
Гербов налог за прехвърляне на земя: Гербовият данък за прехвърляне на земя е еднократно плащане, което се заплаща след приключване на покупката на имота. Размерът на данъка, който ще трябва да платите, зависи от вашия щат или територия, от стойността на имота и от това дали сте купувач на жилище за първи път, инвеститор или собственик на жилище. Купувачите трябва да платят в рамките на 30 дни от закупуването на жилището.
Такса за учредяване на заем: Това е еднократна такса, начислявана от заемодателя за покриване на разходите по учредяване на заема. Обикновено това включва обработка на заявлението, изготвяне на документи за заема и извършване на оценка на имота.
Насоки за достъпност на жилищните кредити
Ако не сте сигурни колко можете да си позволите да заемете за жилищен кредит, кредиторите ще разгледат вашите доходи, разходи и съществуващи дългове, като използват инструменти като показателя за разходите на домакинството (HEM) и съотношението дълг/доход (DTI).
HEM
HEM изчислява типичните ви разходи за живот въз основа на фактори като размера на домакинството и местоположението ви. Той помага на кредиторите да преценят дали разходите ви за живот съответстват на доходите ви.
DTI
Коефициентът DTI сравнява общите ви месечни вноски по дълга, включително бъдещия заем за жилище, с брутния ви месечен доход, за да покаже на кредиторите колко дълг можете да управлявате.
Правило 30%
Обща насока за избягване на стреса при жилищните кредити е да се спазва правилото за 30%. В него се посочва, че вноските по жилищния заем не могат да заемат повече от 30% от брутния ви доход.
Следващи стъпки след изчисляване на вноските по жилищния заем
След като изчислите размера на вноските по жилищния си кредит, следвайте следните стъпки, за да продължите с покупката на имот.
Стъпка 1: Сравнете възможностите за жилищни кредити, лихвените проценти и таксите от различни източници, за да намерите най-добрата оферта за вашите нужди.
Стъпка 2: Получете предварително одобрение за заем. Това е условно одобрение от заемодателя, което ви дава приблизителна оценка на сумата, която можете да заемете.
Стъпка 3: Започнете да търсите жилище. След като намерите жилище, направете оферта чрез агента за недвижими имоти и договорете най-добрата сделка с продавача.
Стъпка 4: След като офертата ви бъде приета, можете официално да кандидатствате за жилищен кредит. Заемодателят ще провери финансите ви и ще организира оценка на имота, за да се увери, че жилището си заслужава сумата на ипотеката.
Стъпка 5: Наемете прехвърлител. Те ще се заемат с правните проверки, търсенето на имоти, подготовката на договорите и ще се уверят, че няма правни проблеми с жилището.
Стъпка 6: Обмен на договори и плащане на депозит. След приключване на правните проверки ще платите депозита и ще направите продажбата правно обвързваща.
Стъпка 7: В деня на завършването на сделката се превеждат останалите средства и вашият посредник регистрира имота на ваше име.
Често задавани въпроси - Ипотечен калкулатор Xe Австралия
Ипотечният калкулатор Xe за Австралия е онлайн инструмент, който ви помага да пресметнете месечните си вноски по жилищния заем при покупка на имот в Австралия. Като въведете стойността на имота, размера на депозита, срока на кредита и лихвения процент, можете бързо да определите очакваните месечни погасителни вноски и да планирате ефективно бюджета си.
Месечните ви вноски зависят от няколко основни фактора:
Стойност на имота: Общата стойност на жилището, което искате да купите.
Депозит: авансовото плащане в брой, което намалява общата сума на кредита.
Срок на заема: Срокът на жилищния кредит (например 25 или 30 години), който влияе както на погасителните вноски, така и на общата платена лихва.
Лихвен процент: Годишният лихвен процент, превърнат в месечна сума, който влияе върху размера на погасителната вноска.
Допълнителни разходи (по избор): Можете да включите разходи като гербов налог, общински такси и застраховка на жилището, за да получите цялостна представа за задълженията си за плащане.
По-високият депозит намалява размера на кредита, което намалява както месечните ви вноски, така и общата лихва за целия период на кредита. Обратно, по-малкият депозит може да доведе до по-високи погасителни вноски и може да изисква допълнителна застраховка, като например ипотечна застраховка на кредитора (LMI), ако депозитът е под 20%.
Калкулаторът може да ви помогне да изчислите размера на погасителните вноски за различни видове жилищни кредити, предлагани в Австралия, включително:
Конвенционални жилищни заеми: Стандартни заеми с конкурентни лихви, които обикновено изискват минимален депозит от 20%.
Жилищни заеми с висок коефициент: Заеми за купувачи с депозит под 20%, които могат да включват LMI за защита на кредитора.
Жилищни заеми с фиксирана лихва: Кредити с фиксиран лихвен процент за определен период, който осигурява предвидими месечни вноски.
Жилищни кредити с променлива лихва: Заеми, при които лихвеният процент може да се променя с течение на времето, което може да повлияе на размера на погасителните вноски.
Стандартната формула, прилагана от ипотечния калкулатор Xe, е:
M= P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]
където:
M е месечната погасителна вноска
P е главницата (сумата на заема).
r е месечният лихвен процент (годишният лихвен процент, разделен на 12)
n е общият брой на погасителните вноски (срокът на заема в години, умножен по 12).
Тази формула ясно показва как промените в лихвения процент или срока на кредита ще се отразят на месечните ви вноски.
Обмислете тези стратегии за намаляване на погасителните вноски:
Увеличете депозита си: По-големият депозит намалява главницата и може да ви помогне да си осигурите по-добър лихвен процент.
Изберете по-дълъг срок на заема: Удължаването на срока на заема намалява месечната ви вноска, но може да увеличи общата лихва с течение на времето.
Изберете по-евтин имот: По-ниската покупна цена води до по-малък заем, което намалява месечните ви разходи.
Включването на тези допълнителни разходи ви дава реалистична представа за общите ви месечни разходи за жилище. Гербовият налог, общинските такси и жилищната застраховка могат да бъдат включени в месечния ви бюджет, за да ви помогнат да разберете пълната цена на притежаването на жилище в Австралия.
Общоприета насока е правилото 28/36:
Правило 28%: Общите ви разходи за жилище (включително вноските по жилищния заем, данъците и застраховките) не трябва да надвишават 28% от брутния ви месечен доход.
Правило 36%: Общите ви плащания по дълга трябва да останат под 36% от дохода ви.
Използването на ипотечния калкулатор XE заедно с тези насоки ви помага да определите реалистична цена на жилището в рамките на вашия бюджет.
След като сте определили приблизителната сума за изплащане, следвайте следните стъпки:
Сравнете кредиторите: Проучете и сравнете възможностите за жилищни кредити, лихвените проценти и таксите, за да намерите най-добрата оферта.
Получете предварително одобрение: Предоставете финансовите си данни на заемодател, за да научите колко можете да заемете.
Започнете да търсите жилище: Използвайте бюджета си, за да търсите подходящи имоти в Австралия.
Кандидатствайте за заем: Завършете процеса на кандидатстване за ипотечен кредит и представете необходимите документи.
Финализирайте покупката: Внесете депозита си, завършете процеса на приключване и осигурете новия си дом.