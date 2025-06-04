رسومات عملات إكس إي البيانية: XLM إلى LUF
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط XLM إلى LUF
Stellar Lumen إلى Luxembourg Franc
1 XLM = ٠ LUF
٥ سبتمبر ٢٠٢٥، ٢١:٣٧ UTC - ٥ سبتمبر ٢٠٢٥، ٢١:٣٧ UTC
XLM/LUF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
معلومات العملات
XLM - Stellar Lumen
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Stellar Lumen هو سعر الصرف للزوج XLM إلى USD. رمز العملة لـ Stellar Lumens هو XLM.
LUF - Luxembourg Franc
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Luxembourg Franc هو سعر الصرف للزوج LUF إلى USD. رمز العملة لـ Luxembourg Francs هو LUF.
