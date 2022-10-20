رسومات عملات إكس إي البيانية: MGF إلى INR

مخطط MGF إلى INR
Malagasy Franc إلى الروبية الهندية
1 MGF = ٠ INR
٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٢٦ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٢٦ UTC
MGF/INR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Malagasy Franc إلى الروبية الهندية
1 MGF = ٠ INR
٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٢٦ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٢٦ UTC
MGF/INR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الهندية هو سعر الصرف للزوج INR إلى USD. رمز العملة لـ الروبيات الهندية هو INR. رمز العملة هو ₹.More الروبية الهندية info
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