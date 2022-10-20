رسومات عملات إكس إي البيانية: MGF إلى EUR

مخطط MGF إلى EUR
Malagasy Franc إلى اليورو
1 MGF = ٠ EUR
٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٢٥ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٢٥ UTC
MGF/EUR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Malagasy Franc إلى اليورو
1 MGF = ٠ EUR
٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٢٥ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٢٥ UTC
MGF/EUR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليورو هو سعر الصرف للزوج EUR إلى USD. رمز العملة لـ عملات يورو هو EUR. رمز العملة هو €.More اليورو info
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