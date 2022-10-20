رسومات عملات إكس إي البيانية: LUF إلى DEM

مخطط LUF إلى DEM
Luxembourg Franc إلى German Deutsche Mark
1 LUF = ٠ DEM
٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٠٣ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٠٣ UTC
LUF/DEM إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Luxembourg Franc إلى German Deutsche Mark
1 LUF = ٠ DEM
٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٠٣ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٠٣ UTC
LUF/DEM إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Luxembourg Franc هو سعر الصرف للزوج LUF إلى USD. رمز العملة لـ Luxembourg Francs هو LUF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة German Deutsche Mark هو سعر الصرف للزوج DEM إلى USD. رمز العملة لـ German Deutsche Marks هو DEM.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
, ratings
, ratings
, ratings