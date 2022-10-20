رسومات عملات إكس إي البيانية: ITL إلى CNY

مخطط ITL إلى CNY
Italian Lira إلى اليوان الرينمنبي الصيني
1 ITL = ٠ CNY
٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:٢٤ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:٢٤ UTC
ITL/CNY إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Italian Lira إلى اليوان الرينمنبي الصيني
1 ITL = ٠ CNY
٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:٢٤ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:٢٤ UTC
ITL/CNY إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Italian Lira هو سعر الصرف للزوج ITL إلى USD. رمز العملة لـ Italian Lire هو ITL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليوان الرينمنبي الصيني هو سعر الصرف للزوج CNY إلى USD. رمز العملة لـ اليوان الرينمنبي الصيني هو CNY. رمز العملة هو ¥.More اليوان الرينمنبي الصيني info
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