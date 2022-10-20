رسومات عملات إكس إي البيانية: IEP إلى VAL

مخطط IEP إلى VAL
Irish Pound إلى Vatican City Lira
1 IEP = ٠ VAL
٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:٢٢ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:٢٢ UTC
IEP/VAL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Irish Pound إلى Vatican City Lira
1 IEP = ٠ VAL
٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:٢٢ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:٢٢ UTC
IEP/VAL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Irish Pound هو سعر الصرف للزوج IEP إلى USD. رمز العملة لـ Irish Pounds هو IEP.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Vatican City Lira هو سعر الصرف للزوج VAL إلى USD. رمز العملة لـ Vatican City Lire هو VAL.
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