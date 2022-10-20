رسومات عملات إكس إي البيانية: FIM إلى MGF

مخطط FIM إلى MGF
Finnish Markka إلى Malagasy Franc
1 FIM = ٠ MGF
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٧ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٧ UTC
FIM/MGF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Finnish Markka إلى Malagasy Franc
1 FIM = ٠ MGF
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٧ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٧ UTC
FIM/MGF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Finnish Markka هو سعر الصرف للزوج FIM إلى USD. رمز العملة لـ Finnish Markkaa هو FIM.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
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