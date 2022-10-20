رسومات عملات إكس إي البيانية: ESP إلى EUR

مخطط ESP إلى EUR
Spanish Peseta إلى اليورو
1 ESP = ٠ EUR
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:١٤ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:١٤ UTC
ESP/EUR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Spanish Peseta إلى اليورو
1 ESP = ٠ EUR
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:١٤ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:١٤ UTC
ESP/EUR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Spanish Peseta هو سعر الصرف للزوج ESP إلى USD. رمز العملة لـ Spanish Pesetas هو ESP.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليورو هو سعر الصرف للزوج EUR إلى USD. رمز العملة لـ عملات يورو هو EUR. رمز العملة هو €.More اليورو info
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