رسومات عملات إكس إي البيانية: ESP إلى ADA

مخطط ESP إلى ADA
Spanish Peseta إلى Cardano
1 ESP = ٠ ADA
٦ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٥٧ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٥٧ UTC
ESP/ADA إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Spanish Peseta إلى Cardano
1 ESP = ٠ ADA
٦ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٥٧ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٥٧ UTC
ESP/ADA إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Spanish Peseta هو سعر الصرف للزوج ESP إلى USD. رمز العملة لـ Spanish Pesetas هو ESP.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cardano هو سعر الصرف للزوج ADA إلى USD. رمز العملة لـ Cardano هو ADA.More Cardano info
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